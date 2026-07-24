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Трамп провел совещание по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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22:22 24.07.2026 (обновлено: 22:23 24.07.2026)
Трамп провел совещание по Ирану, сообщили СМИ

NYT: Трамп обсудил с советниками усиление ударов по Ирану после срыва перемирия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп провел совещание с высшим руководством и советниками, чтобы принять решение об усилении военных ударов по Ирану.
  • Президент США в четверг заявил о близости к принятию решения о нанесении массированного удара по Ирану, который будет мощнее всех предыдущих.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп провел совещание с высшим руководством и советниками, чтобы принять решение о нанесении масштабного удара по Ирану после провала перемирия и гибели американских военных, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
"В пятницу президент Трамп провел встречу с высшими советниками и ключевыми членами своего кабинета, чтобы решить, стоит ли усиливать военные удары по Ирану", - пишет газета.
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Трамп в четверг заявил, что близок к принятию решения о нанесении по Ирану массированного удара, который, по его словам, будет мощнее всех предыдущих. Он также выразил мнение, что Израиль "присоединился бы через две минуты", если бы президент тот. Однако, по утверждению Трампа, для проведения новой операции против Тегерана Вашингтону "никто не нужен".
Лидер США 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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