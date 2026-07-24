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Трамп пригрозил Евросоюзу масштабными пошлинами за "грабеж" IT-компаний - РИА Новости, 24.07.2026
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20:36 24.07.2026 (обновлено: 21:22 24.07.2026)
Трамп пригрозил Евросоюзу масштабными пошлинами за "грабеж" IT-компаний

Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами в ответ на миллиардные штрафы Google

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп обвинил ЕС в грабеже из-за многомиллиардных штрафов против американских IT-компаний.
  • Среди них — Apple, Meta*, Amazon и Google, с которой накануне в очередной раз взыскали почти миллиард долларов.
  • Их обвиняют в нарушении европейского закона о цифровых рынках.
  • Глава Белого дома пригрозил ответить на это существенными пошлинами, которые рассчитывает ввести в ближайшее время.
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Дональд Трамп в ответ на многомиллиардные штрафы против американских IT-компаний обвинил ЕС в грабеже налогоплательщиков.
"Евросоюз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение. <...> Мы рассчитываем ввести против них существенные пошлины в самое ближайшее время", — написал он в соцсети Truth Social.
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По его словам, Еврокомиссия "без каких-либо причин" оштрафовала Apple на 15 миллиардов долларов, Meta* — на три, Amazon — на два с половиной, а общая сумма взысканий с Google превысила уже 18 миллиардов долларов.
Накануне ЕК выписала IT-гиганту очередной штраф на 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Ему вменяют предоставление преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничение возможностей для разработчиков в магазине приложений. Устранить эти нарушения требуют в течение 60 дней, в противном случае компании грозят периодические штрафы до пяти процентов от мирового оборота.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявлял, что это решение создает высокую неопределенность и ставит под угрозу стабильность трансатлантической торговли.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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