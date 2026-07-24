Трамп пригрозил Евросоюзу масштабными пошлинами за "грабеж" IT-компаний

Накануне ЕК выписала IT-гиганту очередной штраф на 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Ему вменяют предоставление преимуществ собственным сервисам в поисковой выдаче и ограничение возможностей для разработчиков в магазине приложений. Устранить эти нарушения требуют в течение 60 дней, в противном случае компании грозят периодические штрафы до пяти процентов от мирового оборота.