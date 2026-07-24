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СМИ: Трамп все меньше верит в заключение долгосрочного мира с Ираном - РИА Новости, 24.07.2026
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10:41 24.07.2026
СМИ: Трамп все меньше верит в заключение долгосрочного мира с Ираном

WSJ: Трамп испытывает все больший скепсис по поводу мира с Ираном

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп испытывает все больший скепсис относительно достижения долгосрочной мирной договоренности с Ираном.
  • Он считает, что Иран якобы понимает только "военную силу", и практически не видит других вариантов, кроме как продолжить наносить удары по этой стране.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран с 8 июля были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив, после чего Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп испытывает все больший скепсис относительно достижения долгосрочной мирной договоренности с Ираном, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.
По данным газеты, Трамп все больше недоволен тем, что конфликт, который, как он считал, продлится лишь несколько недель, затянулся, а его завершение пока не предвидится. По словам собеседника газеты, американский лидер считает, что Иран якобы понимает только "военную силу", и практически не видит других вариантов, кроме как продолжить наносить удары по этой стране.
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"В последние дни президент стал скептически относиться к возможности установления прочного мира путем переговоров с Ираном", - говорится в публикации.
По данным газеты, Трамп теряет терпение: в ходе недавней встречи в Белом доме он использовал нецензурные слова, говоря о властях Ирана.
При этом, как отмечается, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще считают возможным заключить сделку с Ираном.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 13 июля заявил, что Иран не отказывается от дипломатического пути решения проблем с Вашингтоном. Американский президент при этом в четверг заявил, что Иран якобы пока что не готов к заключению мира с США.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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