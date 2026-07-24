СМИ: Трамп все меньше верит в заключение долгосрочного мира с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп испытывает все больший скепсис относительно достижения долгосрочной мирной договоренности с Ираном.

Он считает, что Иран якобы понимает только "военную силу", и практически не видит других вариантов, кроме как продолжить наносить удары по этой стране.

Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран с 8 июля были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив, после чего Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп испытывает все больший скепсис относительно достижения долгосрочной мирной договоренности с Ираном, пишет газета Президент США Дональд Трамп испытывает все больший скепсис относительно достижения долгосрочной мирной договоренности с Ираном, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в американской администрации.

По данным газеты, Трамп все больше недоволен тем, что конфликт, который, как он считал, продлится лишь несколько недель, затянулся, а его завершение пока не предвидится. По словам собеседника газеты, американский лидер считает, что Иран якобы понимает только "военную силу", и практически не видит других вариантов, кроме как продолжить наносить удары по этой стране.

"В последние дни президент стал скептически относиться к возможности установления прочного мира путем переговоров с Ираном", - говорится в публикации.

По данным газеты, Трамп теряет терпение: в ходе недавней встречи в Белом доме он использовал нецензурные слова, говоря о властях Ирана.

При этом, как отмечается, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще считают возможным заключить сделку с Ираном.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 13 июля заявил, что Иран не отказывается от дипломатического пути решения проблем с Вашингтоном. Американский президент при этом в четверг заявил, что Иран якобы пока что не готов к заключению мира с США.