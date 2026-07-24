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Херш объяснил слова Трампа об избирательной системе США - РИА Новости, 24.07.2026
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03:32 24.07.2026
Херш объяснил слова Трампа об избирательной системе США

Херш: слова Трампа связаны с возможным поражением республиканцев на выборах

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Сеймур Херш связал заявления Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным поражением Республиканской партии на выборах в конгресс.
  • Дональд Трамп утверждал, что американские чиновники лгали гражданам о безопасности выборов, зная о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.
  • По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш связал утверждения президента США Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным грядущим поражением Республиканской партии на выборах в конгресс, что, в свою очередь, может грозит Трампу запуском процедуры импичмента.
Ранее американский президент заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Он также утверждал, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.
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"Сбивающая с толку речь Трампа ... берет свое начало в данных соцопросов. Они последовательно показывают, что подконтрольная ему Республиканская партия с большим треском проиграет палату представителей и находится в уязвимом положении в сенате", - написал Херш в своей новой статье.
По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации в Белом доме в Вашингтоне. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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В миреКитайВашингтон (штат)СШАДональд ТрампСеймур Херш
 
 
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