Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Сеймур Херш связал заявления Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным поражением Республиканской партии на выборах в конгресс.
- Дональд Трамп утверждал, что американские чиновники лгали гражданам о безопасности выборов, зная о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.
- По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш связал утверждения президента США Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным грядущим поражением Республиканской партии на выборах в конгресс, что, в свою очередь, может грозит Трампу запуском процедуры импичмента.
Ранее американский президент заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Он также утверждал, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.
"Сбивающая с толку речь Трампа ... берет свое начало в данных соцопросов. Они последовательно показывают, что подконтрольная ему Республиканская партия с большим треском проиграет палату представителей и находится в уязвимом положении в сенате", - написал Херш в своей новой статье.
По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.