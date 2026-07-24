Краткий пересказ от РИА ИИ Американский журналист Сеймур Херш связал заявления Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным поражением Республиканской партии на выборах в конгресс.

Дональд Трамп утверждал, что американские чиновники лгали гражданам о безопасности выборов, зная о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.

По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш связал утверждения президента США Дональда Трампа об уязвимостях в избирательной системе США с возможным грядущим поражением Республиканской партии на выборах в конгресс, что, в свою очередь, может грозит Трампу запуском процедуры импичмента.

Ранее американский президент заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома. Он также утверждал, что американские чиновники годами лгали гражданам о безопасности выборов, зная при этом о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.

"Сбивающая с толку речь Трампа ... берет свое начало в данных соцопросов. Они последовательно показывают, что подконтрольная ему Республиканская партия с большим треском проиграет палату представителей и находится в уязвимом положении в сенате", - написал Херш в своей новой статье

По мнению Херша, если демократы возьмут под контроль обе палаты по результатам ноябрьских выборов, новый состав конгресса, скорее всего, сразу же запустит процедуру импичмента Трампа.