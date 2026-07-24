Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп намерен мириться с Энди Бернемом на посту премьер-министра Великобритании.

В Белом доме считают, что лейбористское правительство в конечном итоге рухнет, и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж.

Энди Бернем стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет, передача власти состоялась 20 июля.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока намерен мириться с Энди Бернемом, рассчитывая, что тот не станет последним премьер-министром Великобритании за время его каденции, сообщает газета Президент США Дональд Трамп пока намерен мириться с Энди Бернемом, рассчитывая, что тот не станет последним премьер-министром Великобритании за время его каденции, сообщает газета Daily Mail ссылкой на близкий к Белому дому источник.

В Вашингтоне высказывались опасения по поводу возможных трений между Бернемом и администрацией Трампа, особенно в связи с назначением на пост министра иностранных дел Эда Милибэнда. Однако по словам источника, президент будет пока "терпеть".

"В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж", - утверждает источник.