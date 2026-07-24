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СМИ: Трамп готов мириться с новым премьером Британии, ожидая смены власти - РИА Новости, 24.07.2026
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03:10 24.07.2026
СМИ: Трамп готов мириться с новым премьером Британии, ожидая смены власти

Daily Mail: Трамп готов мириться с новым премьером Британии, ожидая смены власти

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намерен мириться с Энди Бернемом на посту премьер-министра Великобритании.
  • В Белом доме считают, что лейбористское правительство в конечном итоге рухнет, и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж.
  • Энди Бернем стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет, передача власти состоялась 20 июля.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока намерен мириться с Энди Бернемом, рассчитывая, что тот не станет последним премьер-министром Великобритании за время его каденции, сообщает газета Daily Mail ссылкой на близкий к Белому дому источник.
В Вашингтоне высказывались опасения по поводу возможных трений между Бернемом и администрацией Трампа, особенно в связи с назначением на пост министра иностранных дел Эда Милибэнда. Однако по словам источника, президент будет пока "терпеть".
"В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж", - утверждает источник.
Передача власти Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник, 20 июля. Он стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет.
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В миреВеликобританияДональд ТрампСШАЭнди БернемВашингтон (штат)Эд Милибэнд
 
 
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