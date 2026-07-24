Трамп пообещал возмещать ущерб судам и грузам из замороженных активов Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам.
- По словам Трампа, ущерб может быть существенным, но такой шаг является справедливым и честным.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
"Отныне любой ущерб, нанесенный судам, грузам или всему, что с ними связано, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся во владении и под контролем Соединенных Штатов. Этот ущерб может оказаться весьма существенным, однако это справедливый и честный шаг", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.