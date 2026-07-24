Трамп пообещал возмещать ущерб судам и грузам из замороженных активов Ирана

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.