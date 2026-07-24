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Трамп пообещал возмещать ущерб судам и грузам из замороженных активов Ирана - РИА Новости, 24.07.2026
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01:23 24.07.2026
Трамп пообещал возмещать ущерб судам и грузам из замороженных активов Ирана

Трамп пообещал возмещать возможный ущерб судам из замороженных активов Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам.
  • По словам Трампа, ущерб может быть существенным, но такой шаг является справедливым и честным.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
"Отныне любой ущерб, нанесенный судам, грузам или всему, что с ними связано, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся во владении и под контролем Соединенных Штатов. Этот ущерб может оказаться весьма существенным, однако это справедливый и честный шаг", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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