Китай, Индия и Турция лидируют по торговому обороту с Москвой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай, Индия и Турция входят в тройку лидеров стран по внешнеторговому обороту с Москвой.
- Китай занимает первое место по внешнеэкономическим показателям в отношении Москвы с оборотом около 100 миллиардов долларов.
- Индия и Турция занимают второе и третье места соответственно, с оборотами около 38 и более 30 миллиардов долларов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Китай, Индия и Турция входят в тройку лидеров стран по внешнеторговому обороту с Москвой, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
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"Если говорить о фокусах, мы традиционно будем продолжать сохранять отношения с нашими традиционными партнерами, но и, конечно же, развивать сотрудничество с такими стратегически важными странами, как Китайская Народная Республика, она уже многие годы занимает первое место по внешнеэкономическим показателям в отношении Москвы с внешнеторговым оборотом около 100 миллиардов долларов", - рассказал Черемин.
"На третью позицию вышла Турецкая Республика, также с внешнеторговым оборотом более 30 миллиардов долларов", - добавил Черемин.
Глава департамента уточнил, что стабильными партнерами остаются страны ЕАЭС, в первую очередь Беларусь и Казахстан.
"Мы активно будем продолжать взаимодействие со странами АСЕАН - Вьетнам, Таиланд, развиваем отношения с Сингапуром, с Малайзией. Нам очень важен вектор африканский, мы традиционно имеем серьезный внешнеторговый оборот со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В целом это около 15 миллиардов долларов. Внимательно смотрим на возможности развития связей с Латинской Америкой, запланированы наши визиты в Мексику, в Перу, в Уругвай, в страны Центральной Америки", - добавил собеседник агентства.
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