Китай, Индия и Турция лидируют по торговому обороту с Москвой

"Если говорить о фокусах, мы традиционно будем продолжать сохранять отношения с нашими традиционными партнерами, но и, конечно же, развивать сотрудничество с такими стратегически важными странами, как Китайская Народная Республика, она уже многие годы занимает первое место по внешнеэкономическим показателям в отношении Москвы с внешнеторговым оборотом около 100 миллиардов долларов", - рассказал Черемин.

"Мы активно будем продолжать взаимодействие со странами АСЕАН - Вьетнам, Таиланд, развиваем отношения с Сингапуром, с Малайзией. Нам очень важен вектор африканский, мы традиционно имеем серьезный внешнеторговый оборот со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В целом это около 15 миллиардов долларов. Внимательно смотрим на возможности развития связей с Латинской Америкой, запланированы наши визиты в Мексику, в Перу, в Уругвай, в страны Центральной Америки", - добавил собеседник агентства.