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Китай, Индия и Турция лидируют по торговому обороту с Москвой - РИА Новости, 24.07.2026
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09:12 24.07.2026
Китай, Индия и Турция лидируют по торговому обороту с Москвой

Китай, Индия и Турция входят в тройку лидеров по торговому обороту с Москвой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай, Индия и Турция входят в тройку лидеров стран по внешнеторговому обороту с Москвой.
  • Китай занимает первое место по внешнеэкономическим показателям в отношении Москвы с оборотом около 100 миллиардов долларов.
  • Индия и Турция занимают второе и третье места соответственно, с оборотами около 38 и более 30 миллиардов долларов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Китай, Индия и Турция входят в тройку лидеров стран по внешнеторговому обороту с Москвой, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
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"Если говорить о фокусах, мы традиционно будем продолжать сохранять отношения с нашими традиционными партнерами, но и, конечно же, развивать сотрудничество с такими стратегически важными странами, как Китайская Народная Республика, она уже многие годы занимает первое место по внешнеэкономическим показателям в отношении Москвы с внешнеторговым оборотом около 100 миллиардов долларов", - рассказал Черемин.
Он отметил, что ключевым партнером также является Индия, которая стабильно удерживает вторую позицию. В прошлом году был зарегистрирован рост внешнеторговых связей с индийскими компаниями, и внешний торговый оборот Москвы с Индией составил около 38 миллиардов долларов.
"На третью позицию вышла Турецкая Республика, также с внешнеторговым оборотом более 30 миллиардов долларов", - добавил Черемин.
Глава департамента уточнил, что стабильными партнерами остаются страны ЕАЭС, в первую очередь Беларусь и Казахстан.
"Мы активно будем продолжать взаимодействие со странами АСЕАН - Вьетнам, Таиланд, развиваем отношения с Сингапуром, с Малайзией. Нам очень важен вектор африканский, мы традиционно имеем серьезный внешнеторговый оборот со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В целом это около 15 миллиардов долларов. Внимательно смотрим на возможности развития связей с Латинской Америкой, запланированы наши визиты в Мексику, в Перу, в Уругвай, в страны Центральной Америки", - добавил собеседник агентства.
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