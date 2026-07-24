В Тольятти отец сам отвез сына, напоровшегося на прут, в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тольятти охранник ЧОП стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате ребенок напоролся на прут и получил телесные повреждения.
- Отец мальчика, который жил недалеко от места происшествия, сам отвез сына в больницу, прибыв туда раньше скорой помощи.
- Самарский филиал компании «Т Плюс», чей объект охранял сотрудник ЧОП, сообщил о проверке всех охранников после происшествия и пообещал оказать помощь семье погибшего мальчика.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Отец в Тольятти сам отвез своего 10-летнего сына в больницу после того, как охранник стягивал мальчика с забора и тот напоролся на прут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее следователи задержали сотрудника ЧОП в Тольятти, который подозревается в причинении смерти ребенку. Он увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, схватил и потащил на себя. В результате ребенок напоролся на прут и получил телесные повреждения, от которых скончался на следующий день в больнице. Охранник был задержан.
Самарский филиал компании "Т Плюс", чей объект охранял сотрудник ЧОП, сообщил о проверке всех охранников после происшествия. Компания также пообещала оказать всестороннюю помощь семье погибшего мальчика.
"Скорую вызвали сотрудники организации, но отец приехал раньше и отвез ребенка в больницу", - сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что семья живет недалеко от места происшествия.