Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти отец сам отвез сына, напоровшегося на прут, в больницу - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 24.07.2026
В Тольятти отец сам отвез сына, напоровшегося на прут, в больницу

В Тольятти отец сам отвез напоровшегося на прут сына в больницу

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тольятти охранник ЧОП стягивал 10-летнего мальчика с забора, в результате ребенок напоролся на прут и получил телесные повреждения.
  • Отец мальчика, который жил недалеко от места происшествия, сам отвез сына в больницу, прибыв туда раньше скорой помощи.
  • Самарский филиал компании «Т Плюс», чей объект охранял сотрудник ЧОП, сообщил о проверке всех охранников после происшествия и пообещал оказать помощь семье погибшего мальчика.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Отец в Тольятти сам отвез своего 10-летнего сына в больницу после того, как охранник стягивал мальчика с забора и тот напоролся на прут, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее следователи задержали сотрудника ЧОП в Тольятти, который подозревается в причинении смерти ребенку. Он увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, схватил и потащил на себя. В результате ребенок напоролся на прут и получил телесные повреждения, от которых скончался на следующий день в больнице. Охранник был задержан.
Сотрудники СК проводят следственные мероприятия с задержанной работницей детсада, которую обвиняют в истязании детей в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Сочи задержали работников детсада, обвиняемых в издевательствах
23 июля, 13:58
Самарский филиал компании "Т Плюс", чей объект охранял сотрудник ЧОП, сообщил о проверке всех охранников после происшествия. Компания также пообещала оказать всестороннюю помощь семье погибшего мальчика.
"Скорую вызвали сотрудники организации, но отец приехал раньше и отвез ребенка в больницу", - сообщили в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что семья живет недалеко от места происшествия.
Мужчина, хватающий детей около ДК в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к детям
Вчера, 17:45
 
ПроисшествияТольяттиТ Плюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала