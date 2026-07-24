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В Энгельсе Tesla врезалась в опору ЛЭП, пассажир погиб - РИА Новости, 24.07.2026
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22:25 24.07.2026
В Энгельсе Tesla врезалась в опору ЛЭП, пассажир погиб

В Энгельсе электромобиль Tesla врезался в опору ЛЭП, пассажир погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электромобиль Tesla попал в ДТП в центре Энгельса Саратовской области.
  • Пассажир погиб, водитель доставлен в медицинское учреждение.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Электромобиль Tesla попал в ДТП в центре Энгельса Саратовской области, пассажир погиб, водитель пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, авария случилась в 20.55 мск на улице Калинина, напротив ДК "Лазурная симфония". Водитель Tesla 2001 года рождения врезался в опору ЛЭП.
"В результате ДТП пассажир - мужчина 2000 года рождения - автомобиля Tesla погиб. Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в областной Госавтоинспекции.
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