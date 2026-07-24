В Энгельсе Tesla врезалась в опору ЛЭП, пассажир погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электромобиль Tesla попал в ДТП в центре Энгельса Саратовской области.
- Пассажир погиб, водитель доставлен в медицинское учреждение.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Электромобиль Tesla попал в ДТП в центре Энгельса Саратовской области, пассажир погиб, водитель пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, авария случилась в 20.55 мск на улице Калинина, напротив ДК "Лазурная симфония". Водитель Tesla 2001 года рождения врезался в опору ЛЭП.
"В результате ДТП пассажир - мужчина 2000 года рождения - автомобиля Tesla погиб. Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение", - сообщили журналистам в областной Госавтоинспекции.