Польша изучает информацию из Минска о готовящемся теракте, заявил Сикорский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша изучает информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте.
- По данным МИД Белоруссии, теракт готовится лицом, осужденным в республике по ряду статей уголовного кодекса и лишенным польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране.
ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польша изучает информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте, сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.
В четверг МИД Белоруссии сообщил о передаче польской стороне информации о подготовке теракта на территории республики.
"Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще исследуем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем", - сказал Сикорский журналистам.
По данным МИД Белоруссии, Польше сообщили, что теракт готовится пребывающим в республике лицом, осужденным в Белоруссии по целому ряду статей уголовного кодекса. Его недавно лишили польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране. Дополнительные сведения при необходимости и по мере поступления будут переданы по каналам взаимодействия.