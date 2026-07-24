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Польша изучает информацию из Минска о готовящемся теракте, заявил Сикорский - РИА Новости, 24.07.2026
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17:40 24.07.2026
Польша изучает информацию из Минска о готовящемся теракте, заявил Сикорский

Сикорский: Польша изучает информацию из Минска о готовящемся теракте

© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша изучает информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте.
  • По данным МИД Белоруссии, теракт готовится лицом, осужденным в республике по ряду статей уголовного кодекса и лишенным польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране.
ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польша изучает информацию МИД Белоруссии о готовящемся теракте, сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.
В четверг МИД Белоруссии сообщил о передаче польской стороне информации о подготовке теракта на территории республики.
"Это дело появилось несколько часов назад. Мы его еще исследуем, но, конечно, мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем", - сказал Сикорский журналистам.
По данным МИД Белоруссии, Польше сообщили, что теракт готовится пребывающим в республике лицом, осужденным в Белоруссии по целому ряду статей уголовного кодекса. Его недавно лишили польскими властями дополнительной защиты и права проживания в стране. Дополнительные сведения при необходимости и по мере поступления будут переданы по каналам взаимодействия.
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