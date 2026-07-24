Россиянка, задержанная в Москве, рассказала о подготовке теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве задержана россиянка, признавшая, что подложила бомбу под автомобиль по заданию украинских спецслужб.

Женщина связалась с куратором с Украины, прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.

Задержанная самостоятельно забрала взрывное устройство из тайника в Самаре, после чего поехала в Москву.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянка при задержании в Москве признала, что подложила бомбу под автомобиль и оставила камеры, говорится в видео ЦОС ФСБ России.

Ранее оперативники задержали гражданку РФ, которая, по данным силовиков, должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщина была задержана, добавили в ФСБ.

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"Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ", - рассказала женщина на видео.

По ее словам, она сама связалась с куратором с Украины, транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.

"Я поехала через Турцию в Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию", - сказала задержанная на видео.