Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, задержанная в Москве, рассказала о подготовке теракта - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 24.07.2026
Россиянка, задержанная в Москве, рассказала о подготовке теракта

ФСБ: задержанная в Москве россиянка признала, что подложила бомбу под машину

Задержание гражданки России, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб. Кадр видео
Задержание гражданки России, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Задержание гражданки России, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержана россиянка, признавшая, что подложила бомбу под автомобиль по заданию украинских спецслужб.
  • Женщина связалась с куратором с Украины, прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.
  • Задержанная самостоятельно забрала взрывное устройство из тайника в Самаре, после чего поехала в Москву.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянка при задержании в Москве признала, что подложила бомбу под автомобиль и оставила камеры, говорится в видео ЦОС ФСБ России.
Ранее оперативники задержали гражданку РФ, которая, по данным силовиков, должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщина была задержана, добавили в ФСБ.
"Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ", - рассказала женщина на видео.
По ее словам, она сама связалась с куратором с Украины, транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.
"Я поехала через Турцию в Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию", - сказала задержанная на видео.
Она добавила, что самостоятельно забрала взрывное устройство из тайника в Самаре, после чего поехала в Москву.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
27 апреля, 13:24
 
ПроисшествияРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала