Россиянка, задержанная в Москве, рассказала о подготовке теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержана россиянка, признавшая, что подложила бомбу под автомобиль по заданию украинских спецслужб.
- Женщина связалась с куратором с Украины, прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.
- Задержанная самостоятельно забрала взрывное устройство из тайника в Самаре, после чего поехала в Москву.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россиянка при задержании в Москве признала, что подложила бомбу под автомобиль и оставила камеры, говорится в видео ЦОС ФСБ России.
Ранее оперативники задержали гражданку РФ, которая, по данным силовиков, должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб. В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщина была задержана, добавили в ФСБ.
"Там надо было заложить под автомобиль сотрудника органа безопасности взрывчатку. Как только я заложила под автомобиль взрывное устройство, меня сразу задержали сотрудники ФСБ", - рассказала женщина на видео.
По ее словам, она сама связалась с куратором с Украины, транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.
"Я поехала через Турцию в Молдову транзитом на Украину. Мне там провели инструктаж, после чего я вернулась в Россию", - сказала задержанная на видео.
Она добавила, что самостоятельно забрала взрывное устройство из тайника в Самаре, после чего поехала в Москву.
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