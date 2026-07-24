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Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет в Москве в августе - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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07:45 24.07.2026 (обновлено: 07:46 24.07.2026)
Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет в Москве в августе

Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг состоится в Москве в августе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный конный фестиваль "Иваново Поле"
Международный конный фестиваль Иваново Поле - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет с 14 по 16 августа в московском конноспортивном комплексе «Битца».
  • В соревнованиях примут участие представители восьми стран: Омана, России, Белоруссии, Казахстана, Ирака, Малайзии, Южно-Африканской Республики и Судана.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет с 14 по 16 августа в Москве.
Тентпеггинг - дисциплина конного спорта, в которой всадники на полном скаку поражают копьем или мечом небольшие мишени, поднимают колышки с земли, снимают кольца со стоек и проходят командные эстафеты.
Турнир примет московский конноспортивный комплекс "Битца". Соревнования будут квалификационными к Финалу Кубка мира по тентпеггингу.
В этапе Кубка мира в Москве примут участие представители восьми стран: России, Белоруссии, Казахстана, Ирака, Малайзии, Омана, Судана и Южно-Африканской Республики.
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