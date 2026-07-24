Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет в Москве в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет с 14 по 16 августа в московском конноспортивном комплексе «Битца».

В соревнованиях примут участие представители восьми стран: Омана, России, Белоруссии, Казахстана, Ирака, Малайзии, Южно-Африканской Республики и Судана.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Этап Кубка мира по конной дисциплине тентпеггинг пройдет с 14 по 16 августа в Москве.

Тентпеггинг - дисциплина конного спорта, в которой всадники на полном скаку поражают копьем или мечом небольшие мишени, поднимают колышки с земли, снимают кольца со стоек и проходят командные эстафеты.

Турнир примет московский конноспортивный комплекс "Битца". Соревнования будут квалификационными к Финалу Кубка мира по тентпеггингу.