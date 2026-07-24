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На Урале нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании сапборда - РИА Новости, 24.07.2026
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17:07 24.07.2026 (обновлено: 17:33 24.07.2026)
На Урале нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании сапборда

На Урале нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании сапборда на реке Исеть

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Исеть в районе Малой Кодинки после опрокидывания пяти надувных сапбордов погиб мужчина.
  • Тело мужчины было найдено сотрудниками МЧС в районе лодочной станции «Металлист» и опознано отцом погибшего.
  • Признаков криминальной смерти обнаружено не было, тело отправлено на вскрытие, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Тело мужчины, погибшего после опрокидывания надувного сапборда при сплаве на реке Исеть в районе Малой Кодинки, найдено и опознано, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В четверг в пресс-службе управления ГО ЧС Каменска-Уральского сообщали, что 22 июля на реке Исеть после опрокидывания пяти плавсредств погиб мужчина. В региональном ГУМЧС уточняли РИА Новости, что сплав проходил на пяти надувных сапбордах, в воде оказались четыре человека, трое из них - женщина и два подростка - были в жилетах и в результате спаслись.
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Погибший был без спасательных средств и выплыть не смог. В тот же день начались поиски его тела, а обстоятельства произошедшего стали выяснять следственные органы.
"Тело мужчины нашли сотрудники МЧС в районе лодочной станции "Металлист", мужчина опознан отцом", - сообщил журналистам полковник Горелых.
В пресс-службе СУСК по региону отметили, что признаков криминальной смерти обнаружено нет, тело отправлено на вскрытие, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
"Для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии по данному факту Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности", - добавили в СУСК.
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ПроисшествияСвердловская областьКаменск-УральскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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