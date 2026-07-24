На Урале нашли тело мужчины, погибшего при опрокидывании сапборда

Краткий пересказ от РИА ИИ На реке Исеть в районе Малой Кодинки после опрокидывания пяти надувных сапбордов погиб мужчина.

Тело мужчины было найдено сотрудниками МЧС в районе лодочной станции «Металлист» и опознано отцом погибшего.

Признаков криминальной смерти обнаружено не было, тело отправлено на вскрытие, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл - РИА Новости. Тело мужчины, погибшего после опрокидывания надувного сапборда при сплаве на реке Исеть в районе Малой Кодинки, найдено и опознано, сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В четверг в пресс-службе управления ГО ЧС Каменска-Уральского сообщали, что 22 июля на реке Исеть после опрокидывания пяти плавсредств погиб мужчина. В региональном ГУМЧС уточняли РИА Новости, что сплав проходил на пяти надувных сапбордах, в воде оказались четыре человека, трое из них - женщина и два подростка - были в жилетах и в результате спаслись.

Погибший был без спасательных средств и выплыть не смог. В тот же день начались поиски его тела, а обстоятельства произошедшего стали выяснять следственные органы.

"Тело мужчины нашли сотрудники МЧС в районе лодочной станции "Металлист", мужчина опознан отцом", - сообщил журналистам полковник Горелых.

В пресс-службе СУСК по региону отметили, что признаков криминальной смерти обнаружено нет, тело отправлено на вскрытие, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.