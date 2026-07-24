В Самарской области нашли тело второго утонувшего мальчика

САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции извлекли тело второго мальчика, утонувшего в среду в реке Самара в Борском районе Самарской области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером поступила информация о том, что на реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика в тот же день, поиски второго продолжались.