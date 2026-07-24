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В Самарской области нашли тело второго утонувшего мальчика - РИА Новости, 24.07.2026
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13:58 24.07.2026
В Самарской области нашли тело второго утонувшего мальчика

Спасатели нашли тело второго мальчика, утонувшего в реке Самара

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области нашли тело мальчика 2012 года рождения, утонувшего в реке в Борском районе Самарской области.
САРАТОВ, 24 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции извлекли тело второго мальчика, утонувшего в среду в реке Самара в Борском районе Самарской области, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером поступила информация о том, что на реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика в тот же день, поиски второго продолжались.
"В 13.13 (12.13 мск – ред.) 24.07.2026 сотрудниками полиции проведены работы по извлечению тела погибшего мальчика 2012 года рождения", - говорится в сообщении управления МЧС в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияСамараБорский районСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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