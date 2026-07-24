Под Козельском создадут реабилитационный центр для бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ При женском монастыре Успенская Феклина пустынь в Козельском районе создается реабилитационный центр для воинов СВО и их семей.

Проект реабилитационного центра уже готов, землю под строительство купили.

Схиархимандрит Илий при жизни благословил создание духовного центра для воинов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реабилитационный центр для воинов СВО и их семей создается при женском монастыре Успенская Феклина пустынь в Козельском районе по прижизненному благословению духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), рассказала РИА Новости организатор центра - работавшая в зоне СВО фронтовым хирургом монахиня Антония (Шерцингер).

"Проект реабилитационного центра уже готов. Землю уже купили", - сообщила монахиня РИА Новости.

Схиархимандрит Илий, добавила Антония (Шерцингер), при жизни благословил создание духовного центра для воинов. К участку земли, на котором он будет возведен, по ее словам, сейчас прокладывается дорога.

"Старец Илий, когда я вернулась с СВО, сказал, увидев мои медали: "Ой, как хорошо, как хорошо! Ты их поноси, поноси". Потом благословил, чтобы я построила рядом с Успенской Феклиной пустынью реабилитационный центр для наших бойцов, вдов, детей, матерей наших погибших воинов - центр духовной помощи для них в память о моем отце (хирурге, докторе медицинских наук, профессоре Александре Шерцингере - ред.)", - рассказала она.

Схиархимандрит Илий (1932-2025) с 1980-х годов был духовником Оптиной пустыни, он также стал духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Илий был одним из самых почитаемых старцев в современной России.