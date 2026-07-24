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Под Козельском создадут реабилитационный центр для бойцов СВО - РИА Новости, 24.07.2026
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18:08 24.07.2026
Под Козельском создадут реабилитационный центр для бойцов СВО

При монастыре под Козельском создадут реабилитационный центр для бойцов СВО

© Фото : Успенская Фёклина женская пустыньХрам Успения Божией Матери монастыря Успенская Феклина женская пустынь
Храм Успения Божией Матери монастыря Успенская Феклина женская пустынь - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Успенская Фёклина женская пустынь
Храм Успения Божией Матери монастыря Успенская Феклина женская пустынь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При женском монастыре Успенская Феклина пустынь в Козельском районе создается реабилитационный центр для воинов СВО и их семей.
  • Проект реабилитационного центра уже готов, землю под строительство купили.
  • Схиархимандрит Илий при жизни благословил создание духовного центра для воинов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Реабилитационный центр для воинов СВО и их семей создается при женском монастыре Успенская Феклина пустынь в Козельском районе по прижизненному благословению духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), рассказала РИА Новости организатор центра - работавшая в зоне СВО фронтовым хирургом монахиня Антония (Шерцингер).
"Проект реабилитационного центра уже готов. Землю уже купили", - сообщила монахиня РИА Новости.
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Схиархимандрит Илий, добавила Антония (Шерцингер), при жизни благословил создание духовного центра для воинов. К участку земли, на котором он будет возведен, по ее словам, сейчас прокладывается дорога.
"Старец Илий, когда я вернулась с СВО, сказал, увидев мои медали: "Ой, как хорошо, как хорошо! Ты их поноси, поноси". Потом благословил, чтобы я построила рядом с Успенской Феклиной пустынью реабилитационный центр для наших бойцов, вдов, детей, матерей наших погибших воинов - центр духовной помощи для них в память о моем отце (хирурге, докторе медицинских наук, профессоре Александре Шерцингере - ред.)", - рассказала она.
Схиархимандрит Илий (1932-2025) с 1980-х годов был духовником Оптиной пустыни, он также стал духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Илий был одним из самых почитаемых старцев в современной России.
Успенская Феклина пустынь - женский монастырь в Козельском районе Калужской области, созданный как женская монашеская община в деревне Сенино-Первое в 2005 году по благословению архимандрита Антония (Гаврилова) из Оптиной пустыни. Феклина пустынь получила статус монастыря летом 2016 года.
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РоссияКозельский район
 
 
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