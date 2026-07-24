Рейтинг@Mail.ru
Россия будет идти до полной победы в СВО, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 24.07.2026
Россия будет идти до полной победы в СВО, заявил Песков

Песков: Россия продолжит добиваться целей в СВО военным путем до полной победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает достигать свои цели военными средствами в рамках спецоперации на Украине.
  • По словам Дмитрия Пескова, военный путь не является предпочтительным для России, но в условиях отсутствия мирных перспектив страна будет добиваться полной победы.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия продолжает достигать свои цели военными средствами, но это не является предпочтительным путем для страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Россия будет добиваться полной победы.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Конфликт не остановить: Вашингтон признал, что Украина сильнее США
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала