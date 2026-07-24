Россия будет идти до полной победы в СВО, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжает достигать свои цели военными средствами в рамках спецоперации на Украине.
- По словам Дмитрия Пескова, военный путь не является предпочтительным для России, но в условиях отсутствия мирных перспектив страна будет добиваться полной победы.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия продолжает достигать свои цели военными средствами, но это не является предпочтительным путем для страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы же продолжаем нашу специальную военную операцию, то есть мы продолжаем наши цели достигать военными средствами. Да, это не предпочтительный путь", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Россия будет добиваться полной победы.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.