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Россия продолжит СВО при отсутствии мирных перспектив, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 24.07.2026
Россия продолжит СВО при отсутствии мирных перспектив, заявил Песков

Песков: Россия пойдет до полной победы в СВО при отсутствии мирных перспектив

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет продолжать специальную военную операцию и идти до полной победы в условиях отсутствия перспектив мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Дмитрий Песков подчеркнул, что мирное урегулирование остается предпочтительным для России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия будет продолжать СВО и идти до полной победы в условиях отсутствия перспектив мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия продолжает достигать своих целей военными средствами, но мирное урегулирование остается предпочтительным.
«
"В условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Конфликт не остановить: Вашингтон признал, что Украина сильнее США
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинМарко Рубио
 
 
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