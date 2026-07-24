Россия продолжит СВО при отсутствии мирных перспектив, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет продолжать специальную военную операцию и идти до полной победы в условиях отсутствия перспектив мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Дмитрий Песков подчеркнул, что мирное урегулирование остается предпочтительным для России.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия будет продолжать СВО и идти до полной победы в условиях отсутствия перспектив мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия продолжает достигать своих целей военными средствами, но мирное урегулирование остается предпочтительным.
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"В условиях отсутствия мирных перспектив мы будем идти до конца, до полной победы", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.