ВСУ за неделю потеряли более 425 боевиков в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 425 военных и 118 машин в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 118 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.