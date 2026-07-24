ВСУ за неделю потеряли более 2415 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ за неделю потеряли более 2415 военных, 19 боевых бронированных машин и 49 автомобилей в зоне действий группировки войск "Центр".

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2415 военных, 19 боевых бронемашин и 49 автомобилей в зоне действий группировки войск "Центр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ , трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ ) .

Кроме того, в результате решительных действий бойцов "Центра" были освобождены населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкой Народной Республики.