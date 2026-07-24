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ВСУ за неделю потеряли более 2415 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 24.07.2026
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12:14 24.07.2026 (обновлено: 12:21 24.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 2415 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 2415 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за неделю потеряли более 2415 военных, 19 боевых бронированных машин и 49 автомобилей в зоне действий группировки войск "Центр".
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2415 военных, 19 боевых бронемашин и 49 автомобилей в зоне действий группировки войск "Центр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) .
Кроме того, в результате решительных действий бойцов "Центра" были освобождены населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкой Народной Республики.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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