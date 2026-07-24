ВСУ за неделю потеряли до 1495 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1495 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 1495-ти военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.