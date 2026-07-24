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ВСУ за неделю потеряли до 1495 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.07.2026
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12:13 24.07.2026 (обновлено: 12:23 24.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли до 1495 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1495 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение.
  • ВСУ за неделю потеряли до 1495 военных и военную технику, включая 23 боевые бронированные машины и 105 автомобилей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ за неделю потеряли до 1495 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 1495-ти военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России отметили, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Помимо этого, за неделю нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.
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