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ВС России освободили два населенных пункта в Харьковской области - РИА Новости, 24.07.2026
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12:12 24.07.2026 (обновлено: 16:59 24.07.2026)
ВС России освободили два населенных пункта в Харьковской области

ВС РФ освободили Ивашкино и Захаровку в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Севера" взяли под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области.
  • В течение недели бойцы также освободили Волоховское и Артельное.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские войска освободили села Захаровка и Ивашкино в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное Харьковской области", — говорится в недельной сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
© Инфографика
1 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Волоховское в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Волоховское в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Волоховское в Харьковской области
2 из 3
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Артельное в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области
© Инфографика
3 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
© Инфографика
1 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Волоховское в Харьковской области
2 из 3
Подразделения группировки войск "Север" освободили Артельное в Харьковской области
© Инфографика
3 из 3
Об освобождении Волоховского военное ведомство отчиталось 21 июля, а Артельного — 22-го.
В Минобороны рассказали, что взять Ивашкино удалось благодаря решительным действиям 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север".
Бойцы закрепились на окраине села и передавали координаты огневых позиций противника, а расчеты артиллерии и ударных беспилотников наносили удары. Выбив основные силы механизированной бригады ВСУ, штурмовики зачистили населенный пункт, а инженерные группы приступили к разминированию местности.
Захаровку освободили штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса, которые также действовали при поддержке операторов беспилотных систем и расчетов артиллерии.
Группировка "Север" продолжает создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска ежедневно продвигаются вперед и оттесняют противника от государственной границы, заключили в Минобороны.
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