Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов ушел на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов заключил контракт с Минобороны РФ.

Предварительное следствие по уголовному делу Ионова приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны РФ, и он направился в зону СВО из следственного изолятора.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки, заключил контракт с Минобороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них говорится, что Ионов добился удовлетворения прошения о приостановлении предварительного следствия в связи с заключением контракта с Минобороны . По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, на этой неделе бывший чиновник направился из СИЗО в зону СВО.

В феврале прошлого года Ионова арестовали при получении взятки. Это был оперативный эксперимент: другой фигурант передал ему муляж трех миллионов рублей.

По данным следствия, взятка предназначалась за помощь оператору рекламы в победе на аукционе. При содействии Ионова техзадание аукциона изменили так, чтобы практически исключить участие в нем других компаний.