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Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов ушел на СВО - РИА Новости, 24.07.2026
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07:10 24.07.2026 (обновлено: 12:13 24.07.2026)
Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов ушел на СВО

РИА Новости: бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Ионов ушел на СВО

© Фото : Администрация Дмитровского муниципального округа/ВКонтактеАлексей Ионов
Алексей Ионов - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Администрация Дмитровского муниципального округа/ВКонтакте
Алексей Ионов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший замглавы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов заключил контракт с Минобороны РФ.
  • Предварительное следствие по уголовному делу Ионова приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны РФ, и он направился в зону СВО из следственного изолятора.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки, заключил контракт с Минобороны, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них говорится, что Ионов добился удовлетворения прошения о приостановлении предварительного следствия в связи с заключением контракта с Минобороны. По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, на этой неделе бывший чиновник направился из СИЗО в зону СВО.
В феврале прошлого года Ионова арестовали при получении взятки. Это был оперативный эксперимент: другой фигурант передал ему муляж трех миллионов рублей.
По данным следствия, взятка предназначалась за помощь оператору рекламы в победе на аукционе. При содействии Ионова техзадание аукциона изменили так, чтобы практически исключить участие в нем других компаний.
В феврале этого года суд обратил в доход государства активы Ионова на 65 миллионов рублей. Деньги, законность происхождения которых родственники бывшего чиновника подтвердить не смогли, потратили на три квартиры в Москве, два машиноместа, одно нежилое помещение и два автомобиля.
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