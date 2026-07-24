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Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без света - РИА Новости, 24.07.2026
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00:26 24.07.2026
Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без света

Жители почти всей Грузии, включая Тбилиси, остались без света

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Sputnik / Стрингер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения.
  • Причины масштабного сбоя неизвестны, но в СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции.
ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения, причины пока неизвестны.
По данным местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть страны, включая столицу. В соцсетях пользователи почти со всех уголков Грузии также сообщают об отключении электричества.
Об отключении электроэнергии РИА Новости сообщили жители Батуми, региона Гурия, Самегрело, Рача, Душети (близ Военно-Грузинской дороги). В Тбилиси на центральных улицах перестали работать светофоры и уличное освещение.
Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В Службе по неотложной помощи не владеют информацией.
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