Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения.
- Причины масштабного сбоя неизвестны, но в СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции.
ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения, причины пока неизвестны.
По данным местных СМИ, блэкаут распространяется на большую часть страны, включая столицу. В соцсетях пользователи почти со всех уголков Грузии также сообщают об отключении электричества.
Об отключении электроэнергии РИА Новости сообщили жители Батуми, региона Гурия, Самегрело, Рача, Душети (близ Военно-Грузинской дороги). В Тбилиси на центральных улицах перестали работать светофоры и уличное освещение.
Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В Службе по неотложной помощи не владеют информацией.