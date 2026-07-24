Почти вся Грузия, включая Тбилиси, осталась без света

ТБИЛИСИ, 24 июл — РИА Новости. Почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, осталась без электроснабжения, причины пока неизвестны.

Причины масштабного сбоя пока неизвестны. В СМИ предполагают, что могла произойти крупная авария на какой-либо электростанции. В Службе по неотложной помощи не владеют информацией.