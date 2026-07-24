Следовавшее на Украину судно получило повреждения у берегов Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ Коммерческое судно Christiana B под либерийским флагом, перевозившее уголь из США на Украину, подало сигнал бедствия недалеко от побережья Румынии в Черном море.

По предварительной оценке, авария могла быть вызвана ударом морского беспилотника или взрывом морской мины.

Судно может продолжить путь к берегу для проведения технических проверок и ремонта повреждений, пострадавших нет.

КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Коммерческое судно Christiana B, под либерийским флагом перевозившее уголь из США на Украину, подало сигнал бедствия недалеко от побережья Румынии в Черном море - по предварительной оценке, авария могла быть вызвана ударом морского беспилотника или взрывом морской мины, сообщает румынский департамент по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 23 на 24 июля 2026 года румынские власти получили… информацию об инциденте на борту торгового судна Christiana B, перевозившего уголь под либерийским флагом из Норфолка ( США ) в Украину , в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 22 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге", - говорится в сообщении

При этом уточняется, что предварительные оценки указывают на то, что повреждения склада № 6 могли быть вызваны ударом морского беспилотника или взрывом морской мины.

Поясняется, что телефон экстренного вызова был передан по международному морскому каналу, экипаж сообщил о повреждениях судна и запросил помощь, так как в тот момент имелась информация о риске эвакуации экипажа.

"После получения запроса были активированы специальные механизмы реагирования. Информация, предоставленная капитаном судна, свидетельствует об отсутствии пострадавших и об отсутствии запросов на эвакуацию. Судно также может продолжить свой путь к берегу для проведения технических проверок и ремонта повреждений", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба морского управления 21 июля сообщила, что судно Gas Lisbon со сжиженным газом горит у берегов Румынии после того, как на борту произошел взрыв, в результате которого пострадали трое моряков. Один из членов экипажа судна скончался в больнице, сообщил портал Ziua de Constanta. Еще два моряка остаются в больнице с ожогами лиц и рук, а также множественными ранами, вызванными осколками, которые образовались в результате взрыва. Два члена экипажа рассказали журналистам, что судно подверглось атаке трех дронов.