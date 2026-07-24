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Следовавшее на Украину судно получило повреждения у берегов Румынии - РИА Новости, 24.07.2026
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15:10 24.07.2026 (обновлено: 15:11 24.07.2026)
Следовавшее на Украину судно получило повреждения у берегов Румынии

Следовавшее на Украину судно с углем получило повреждения у берегов Румынии

© Фото : Главное управление по чрезвычайным ситуациям РумынииКоммерческое судно Christiana B у берегов Румынии
Коммерческое судно Christiana B у берегов Румынии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Главное управление по чрезвычайным ситуациям Румынии
Коммерческое судно Christiana B у берегов Румынии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коммерческое судно Christiana B под либерийским флагом, перевозившее уголь из США на Украину, подало сигнал бедствия недалеко от побережья Румынии в Черном море.
  • По предварительной оценке, авария могла быть вызвана ударом морского беспилотника или взрывом морской мины.
  • Судно может продолжить путь к берегу для проведения технических проверок и ремонта повреждений, пострадавших нет.
КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Коммерческое судно Christiana B, под либерийским флагом перевозившее уголь из США на Украину, подало сигнал бедствия недалеко от побережья Румынии в Черном море - по предварительной оценке, авария могла быть вызвана ударом морского беспилотника или взрывом морской мины, сообщает румынский департамент по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 23 на 24 июля 2026 года румынские власти получили… информацию об инциденте на борту торгового судна Christiana B, перевозившего уголь под либерийским флагом из Норфолка (США) в Украину, в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 22 морских милях к юго-востоку от города Сфынту-Георге", - говорится в сообщении.
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При этом уточняется, что предварительные оценки указывают на то, что повреждения склада № 6 могли быть вызваны ударом морского беспилотника или взрывом морской мины.
Поясняется, что телефон экстренного вызова был передан по международному морскому каналу, экипаж сообщил о повреждениях судна и запросил помощь, так как в тот момент имелась информация о риске эвакуации экипажа.
"После получения запроса были активированы специальные механизмы реагирования. Информация, предоставленная капитаном судна, свидетельствует об отсутствии пострадавших и об отсутствии запросов на эвакуацию. Судно также может продолжить свой путь к берегу для проведения технических проверок и ремонта повреждений", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба морского управления 21 июля сообщила, что судно Gas Lisbon со сжиженным газом горит у берегов Румынии после того, как на борту произошел взрыв, в результате которого пострадали трое моряков. Один из членов экипажа судна скончался в больнице, сообщил портал Ziua de Constanta. Еще два моряка остаются в больнице с ожогами лиц и рук, а также множественными ранами, вызванными осколками, которые образовались в результате взрыва. Два члена экипажа рассказали журналистам, что судно подверглось атаке трех дронов.
Судно Gas Lisbon ходит под флагом Либерии, оно покинуло порт Египта 16 июля. У него на борту было 3790 тонн пропана.
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