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Суд взыскал с участника "схемы Блиновской" десять миллионов рублей - РИА Новости, 24.07.2026
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16:37 24.07.2026 (обновлено: 16:53 24.07.2026)
Суд взыскал с участника "схемы Блиновской" десять миллионов рублей

С участника схемы Блиновской Миняева взыскали 10 млн руб в ее конкурсную массу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал 10 миллионов рублей с Романа Миняева по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской.
  • Деньги были получены им в 2021 году от ООО "Сириус" под видом дивидендов, несмотря на то что компания не вела самостоятельной хозяйственной деятельности.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал 10 миллионов рублей с Романа Миняева, бывшего единственного участника и гендиректора компании "Сириус", входившей в схему дробления бизнеса "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель финуправляющего Марии Ознобихиной, эти деньги Миняев получил в 2021 году пятью платежами от ООО "Сириус" под видом дивидендов, при этом никаких дивидендов компания выплачивать не могла, так как не вела самостоятельной хозяйственной деятельности, что установлено в материалах налоговой проверки и уголовного дела Блиновской.
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Суд признал перечисление денег незаконным и обязал Миняева вернуть их в конкурсную массу. Представители ответчика на заседании отсутствовали.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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