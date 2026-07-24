Суд взыскал с участника "схемы Блиновской" десять миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы взыскал 10 миллионов рублей с Романа Миняева по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской.
- Деньги были получены им в 2021 году от ООО "Сириус" под видом дивидендов, несмотря на то что компания не вела самостоятельной хозяйственной деятельности.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал 10 миллионов рублей с Романа Миняева, бывшего единственного участника и гендиректора компании "Сириус", входившей в схему дробления бизнеса "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель финуправляющего Марии Ознобихиной, эти деньги Миняев получил в 2021 году пятью платежами от ООО "Сириус" под видом дивидендов, при этом никаких дивидендов компания выплачивать не могла, так как не вела самостоятельной хозяйственной деятельности, что установлено в материалах налоговой проверки и уголовного дела Блиновской.
Суд признал перечисление денег незаконным и обязал Миняева вернуть их в конкурсную массу. Представители ответчика на заседании отсутствовали.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.