Суд взыскал с участника "схемы Блиновской" десять миллионов рублей

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал 10 миллионов рублей с Романа Миняева, бывшего единственного участника и гендиректора компании "Сириус", входившей в схему дробления бизнеса "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.