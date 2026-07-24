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Обвинение просит десять лет колонии экс-партнеру Тимура Иванова Бородину - РИА Новости, 24.07.2026
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15:10 24.07.2026 (обновлено: 16:06 24.07.2026)
Обвинение просит десять лет колонии экс-партнеру Тимура Иванова Бородину

Обвинение просит 10 лет колонии и штраф в 500 млн руб Бородину по делу о взятках

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторона обвинения запросила 10 лет колонии для экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина.
  • Также для Бородина запросили штраф в 500 миллионов рублей.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сторона обвинения запросила 10 лет колонии для экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.
В пятницу в суде прошли прения сторон по делу предпринимателя Сергея Бородина, которому вместе с Ивановым вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей. Дело Бородина выделено в отдельное производство, он заключил сделку со следствием. Ранее он признал вину.
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"Прошу назначить наказание… в виде 10 лет колонии", - огласил прокурор в ходе прений сторон.
Также для Бородина запросили штраф в 500 миллионов рублей.
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По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство огромного количества военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.
Как заявлял гособвинитель в ходе прошлого заседания, с мая 2018 года по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина взятки на сумму 1 миллиард 208 миллионов 55 тысяч 835 рублей 60 копеек. Еще 152 миллиона рублей, по версии следствия, Фомин передал Иванову и Бородину в 2022 году.
Также в Симоновском суде в закрытом режиме рассматривается дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении говорилось, что Иванов получил взятки на 1,3 миллиарда рублей, вину он не признает.
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