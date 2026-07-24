Обвинение просит десять лет колонии экс-партнеру Тимура Иванова Бородину

Краткий пересказ от РИА ИИ Сторона обвинения запросила 10 лет колонии для экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина.

Также для Бородина запросили штраф в 500 миллионов рублей.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сторона обвинения запросила 10 лет колонии для экс-партнера бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Сергея Бородина, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.

В пятницу в суде прошли прения сторон по делу предпринимателя Сергея Бородина , которому вместе с Ивановым вменяется получение взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей. Дело Бородина выделено в отдельное производство, он заключил сделку со следствием. Ранее он признал вину.

"Прошу назначить наказание… в виде 10 лет колонии", - огласил прокурор в ходе прений сторон.

Также для Бородина запросили штраф в 500 миллионов рублей.

По версии следствия, Минобороны заключило госконтракт с "ОлимпСитиСтроем" на строительство огромного количества военных объектов. За это глава компании Александр Фомин передавал Иванову и Бородину взятки в виде денег за общее покровительство, а также по указанию Бородина построил на участках Иванова и Бородина в Тверской области два дома, две бани, две вертолетные площадки, ангары и дом охраны за свой счет.

Как заявлял гособвинитель в ходе прошлого заседания, с мая 2018 года по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина взятки на сумму 1 миллиард 208 миллионов 55 тысяч 835 рублей 60 копеек. Еще 152 миллиона рублей, по версии следствия, Фомин передал Иванову и Бородину в 2022 году.