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Суд приговорил балашихинского отравителя к пожизненному сроку - РИА Новости, 24.07.2026
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14:10 24.07.2026 (обновлено: 15:25 24.07.2026)
Суд приговорил балашихинского отравителя к пожизненному сроку

Суд приговорил балашихинского отравителя Миссюру к пожизненному сроку

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинАртем Миссюра во время оглашения в Мособлсуде приговора по делу об отравлении членов его семьи, девушки и друзей
Артем Миссюра во время оглашения в Мособлсуде приговора по делу об отравлении членов его семьи, девушки и друзей - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Артем Миссюра во время оглашения в Мособлсуде приговора по делу об отравлении членов его семьи, девушки и друзей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мособлсуд приговорил Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
  • По версии следствия, он систематически подмешивал сильнодействующие ядовитые вещества в еду и напитки своих близких, в результате чего пострадали девять человек.
  • Суд признал Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений, покушении на убийство и мошенничестве.
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл — РИА Новости. Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - огласила решение судья.
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На таком наказании в ходе прений сторон наставала гособвинитель, отметив циничный и беспринципный характер преступлений.
По версии следствия, 26-летний Миссюра, имевший кредитные обязательства на сумму более трёх миллионов рублей, решил завладеть имуществом родственников. Для этого он разработал план их отравления: осенью 2023 года через интернет приобрёл сильнодействующие ядовитые вещества, после чего с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в еду и напитки своих близких.
Жертвами отравлений стали несколько человек, в том числе бабушка подсудимого и его друг детства. Пострадали также сестра, девушка и ещё двое друзей Миссюры. Всего, по данным следствия, от его действий пострадали девять человек.
Помимо убийства двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство, суд признал Миссюру виновным в мошенничестве. Пока его девушка находилась на лечении в больнице после отравления, он воспользовался её телефоном, оформил на её имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей и перевёл деньги на свой счёт.
В ходе судебного разбирательства подсудимый частично признал свою вину, он просил не назначать ему пожизненное.
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