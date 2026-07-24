Суд приговорил балашихинского отравителя к пожизненному сроку

Артем Миссюра во время оглашения в Мособлсуде приговора по делу об отравлении членов его семьи, девушки и друзей

Артем Миссюра во время оглашения в Мособлсуде приговора по делу об отравлении членов его семьи, девушки и друзей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мособлсуд приговорил Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

По версии следствия, он систематически подмешивал сильнодействующие ядовитые вещества в еду и напитки своих близких, в результате чего пострадали девять человек.

Суд признал Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений, покушении на убийство и мошенничестве.

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 24 июл — РИА Новости. Мособлсуд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - огласила решение судья.

На таком наказании в ходе прений сторон наставала гособвинитель, отметив циничный и беспринципный характер преступлений.

По версии следствия, 26-летний Миссюра, имевший кредитные обязательства на сумму более трёх миллионов рублей, решил завладеть имуществом родственников. Для этого он разработал план их отравления: осенью 2023 года через интернет приобрёл сильнодействующие ядовитые вещества, после чего с января по июнь 2024 года систематически подмешивал их в еду и напитки своих близких.

Жертвами отравлений стали несколько человек, в том числе бабушка подсудимого и его друг детства. Пострадали также сестра, девушка и ещё двое друзей Миссюры. Всего, по данным следствия, от его действий пострадали девять человек.

Помимо убийства двух и более лиц общеопасным способом из корыстных побуждений и покушения на убийство, суд признал Миссюру виновным в мошенничестве. Пока его девушка находилась на лечении в больнице после отравления, он воспользовался её телефоном, оформил на её имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей и перевёл деньги на свой счёт.