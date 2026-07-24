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Суд взыскал четыре миллиона рублей с покупателя Jeep Wrangler Блиновской - РИА Новости, 24.07.2026
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14:04 24.07.2026
Суд взыскал четыре миллиона рублей с покупателя Jeep Wrangler Блиновской

Суд взыскал четыре миллиона рублей с покупателя Jeep Wrangler Елены Блиновской

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал с покупателя автомобиля Jeep Wrangler 4 миллиона рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера Елены Блиновской.
  • Суд признал право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской, применив последствия недействительности сделок.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с покупателя ее автомобиля Jeep Wrangler 4 миллиона рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как считает финуправляющий Мария Ознобихина, машина была куплена за счет средств Блиновской и незаконно оформлена на ее мужа Алексея Блиновского, который впоследствии продал ее Сергею Минееву.
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"Основной порок этой сделки мы видим в том, что она была заключена со скрытой ценой, то есть цена сделки была не 180 тысяч рублей, а выше. Денежные средства Блиновским были присвоены и в конкурсную массу должника не поступили", - сказал представитель финуправляющего.
Суд применил последствия недействительности сделок, признав право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской и взыскав с Минеева 4 миллиона рублей в ее конкурсную массу.
Сумма была определена на основании рыночной оценки, при этом возврата самого автомобиля финуправляющий не требует, поскольку он был конфискован в рамках уголовного дела, пояснил представитель Ознобихиной. Представители должника и Минеева на заседание не пришли.
Ранее в пятницу суд обязал другого покупателя вернуть в конкурсную массу Блиновской автомобиль Mercedes-Benz S450 Maybach.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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