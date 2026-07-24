Суд взыскал четыре миллиона рублей с покупателя Jeep Wrangler Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы взыскал с покупателя автомобиля Jeep Wrangler 4 миллиона рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера Елены Блиновской.

Суд признал право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской, применив последствия недействительности сделок.

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с покупателя ее автомобиля Jeep Wrangler 4 миллиона рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как считает финуправляющий Мария Ознобихина, машина была куплена за счет средств Блиновской и незаконно оформлена на ее мужа Алексея Блиновского , который впоследствии продал ее Сергею Минееву.

"Основной порок этой сделки мы видим в том, что она была заключена со скрытой ценой, то есть цена сделки была не 180 тысяч рублей, а выше. Денежные средства Блиновским были присвоены и в конкурсную массу должника не поступили", - сказал представитель финуправляющего.

Суд применил последствия недействительности сделок, признав право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской и взыскав с Минеева 4 миллиона рублей в ее конкурсную массу.

Сумма была определена на основании рыночной оценки, при этом возврата самого автомобиля финуправляющий не требует, поскольку он был конфискован в рамках уголовного дела, пояснил представитель Ознобихиной. Представители должника и Минеева на заседание не пришли.

Ранее в пятницу суд обязал другого покупателя вернуть в конкурсную массу Блиновской автомобиль Mercedes-Benz S450 Maybach.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.