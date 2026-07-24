Суд взыскал четыре миллиона рублей с покупателя Jeep Wrangler Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы взыскал с покупателя автомобиля Jeep Wrangler 4 миллиона рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера Елены Блиновской.
- Суд признал право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской, применив последствия недействительности сделок.
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с покупателя ее автомобиля Jeep Wrangler 4 миллиона рублей в конкурсную массу обанкротившегося блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как считает финуправляющий Мария Ознобихина, машина была куплена за счет средств Блиновской и незаконно оформлена на ее мужа Алексея Блиновского, который впоследствии продал ее Сергею Минееву.
"Основной порок этой сделки мы видим в том, что она была заключена со скрытой ценой, то есть цена сделки была не 180 тысяч рублей, а выше. Денежные средства Блиновским были присвоены и в конкурсную массу должника не поступили", - сказал представитель финуправляющего.
Суд применил последствия недействительности сделок, признав право собственности на Jeep Wrangler за Блиновской и взыскав с Минеева 4 миллиона рублей в ее конкурсную массу.
Сумма была определена на основании рыночной оценки, при этом возврата самого автомобиля финуправляющий не требует, поскольку он был конфискован в рамках уголовного дела, пояснил представитель Ознобихиной. Представители должника и Минеева на заседание не пришли.
Ранее в пятницу суд обязал другого покупателя вернуть в конкурсную массу Блиновской автомобиль Mercedes-Benz S450 Maybach.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Суд оштрафовал новую владелицу жеребца Блиновской
22 июля, 14:49