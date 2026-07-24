В Москве арестовали мужчину, снимавшего под юбками у девушек в переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тверской суд Москвы арестовал мужчину на 10 суток за скрытую съемку под юбками девушек в подземном переходе.
- Михаил Ончуров осуществлял скрытую фото- и видеосъемку на камеру мобильного телефона без согласия девушек, суд признал его виновным в мелком хулиганстве.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, который скрытно снимал на телефон под юбками у девушек в переходе в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Там рассказали, что Михаил Ончуров в подземной переходе на Тверской улице осуществлял скрытую фото- и видеосъемку на камеру мобильного телефона под юбками незнакомых девушек без их согласия. Протокол был составлен по статье КоАП о мелком хулиганстве.
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"Суд признал Ончурова виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - рассказали в пресс-службе.