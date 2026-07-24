В Москве арестовали мужчину, снимавшего под юбками у девушек в переходе

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток мужчину, который скрытно снимал на телефон под юбками у девушек в переходе в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Там рассказали, что Михаил Ончуров в подземной переходе на Тверской улице осуществлял скрытую фото- и видеосъемку на камеру мобильного телефона под юбками незнакомых девушек без их согласия. Протокол был составлен по статье КоАП о мелком хулиганстве.