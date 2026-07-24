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Суд в ДНР вынес заочный приговор наемнице ВСУ из Латвии - РИА Новости, 24.07.2026
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Суд в ДНР вынес заочный приговор наемнице ВСУ из Латвии

Суд в ДНР заочно приговорил к 13 годам наемницу ВСУ из Латвии Цируле

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в ДНР заочно приговорил Сармите Цируле из Латвии к 13 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.
  • Цируле добровольно вступила в состав 49-го пехотного батальона ВСУ и до марта 2026 года выполняла роль военного медика на стороне Украины.
  • Наемница объявлена в международный розыск и заочно арестована.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 13 годам лишения свободы наемницу ВСУ из Латвии Сармите Цируле, почти четыре года выполнявшую роль военного медика, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летней гражданки Латвийской Республики Сармите Цируле. Она признана виновной по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Цируле к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в сентябре 2022 года Цируле прибыла на Украину и добровольно вступила в качестве наемника в состав 49-го пехотного батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Имея за плечами опыт медсестры общего профиля, она до марта 2026 года принимала участие в боевых действиях в качестве военного медика на стороне Украины в Славянске и Красном Лимане. За свои действия наемница получила более 3,5 миллионов рублей.
Цируле объявлена в международный розыск и заочно арестована.
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