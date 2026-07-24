Суд в ДНР вынес заочный приговор наемнице ВСУ из Латвии

Установлено, что в сентябре 2022 года Цируле прибыла на Украину и добровольно вступила в качестве наемника в состав 49-го пехотного батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Имея за плечами опыт медсестры общего профиля, она до марта 2026 года принимала участие в боевых действиях в качестве военного медика на стороне Украины в Славянске и Красном Лимане. За свои действия наемница получила более 3,5 миллионов рублей.