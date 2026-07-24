Суд в ДНР вынес заочный приговор наемнице ВСУ из Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в ДНР заочно приговорил Сармите Цируле из Латвии к 13 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника.
- Цируле добровольно вступила в состав 49-го пехотного батальона ВСУ и до марта 2026 года выполняла роль военного медика на стороне Украины.
- Наемница объявлена в международный розыск и заочно арестована.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 13 годам лишения свободы наемницу ВСУ из Латвии Сармите Цируле, почти четыре года выполнявшую роль военного медика, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летней гражданки Латвийской Республики Сармите Цируле. Она признана виновной по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Цируле к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в сентябре 2022 года Цируле прибыла на Украину и добровольно вступила в качестве наемника в состав 49-го пехотного батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Имея за плечами опыт медсестры общего профиля, она до марта 2026 года принимала участие в боевых действиях в качестве военного медика на стороне Украины в Славянске и Красном Лимане. За свои действия наемница получила более 3,5 миллионов рублей.
Цируле объявлена в международный розыск и заочно арестована.