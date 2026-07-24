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Хабаровский суд взыскал с Фургала два миллиона рублей компенсации - РИА Новости, 24.07.2026
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11:20 24.07.2026
Хабаровский суд взыскал с Фургала два миллиона рублей компенсации

Хабаровский суд взыскал с Фургала 2 млн руб в пользу дочери убитого бизнесмена

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд взыскал с экс-губернатора Хабаровского края компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей в пользу дочери убитого предпринимателя.
  • С остальных лиц по делу суд взыскал по 1 миллиону рублей, итого общая сумма компенсации составила 4 миллиона рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Суд взыскал с экс-губернатора Хабаровского края, осужденного по обвинению в организации убийств и хищении активов "МСП Банка", 2 миллиона рублей моральной компенсации в пользу дочери убитого предпринимателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Хабаровского края.
Дело по иску о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Фургала и других лиц компенсации морального вреда в пользу дочери убитого предпринимателя было рассмотрено в четверг Хабаровским краевым судом.
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"С Фургала (взыскали - ред.) - 2 миллиона. Со всех остальных по 1 миллиону. Итого: 4 миллиона (рублей - ред.)", - сообщили агентству в пресс-службе судов.
В феврале 2023 года суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении двух убийств и одного покушения на убийство в составе группы лиц. Второе уголовное дело в отношении Фургала – о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы – рассматривал Бабушкинский суд Москвы. В декабре 2025 года суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 23 годам лишения свободы, по совокупности с предыдущим приговором он получил 25 лет. Вину экс-глава региона не признал.
В мае 2026 года РИА Новости стало известно, что федеральная налоговая служба требует признать Фургала банкротом.
Главой Хабаровского края Фургал стал после выборов в 2018 году. В июле 2020 года его арестовали.
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