Режиссер "Мастера и Маргариты" судится в США из-за прав на показ фильма

Краткий пересказ от РИА ИИ Уехавший из России режиссер Михаил Локшин, снявший экранизацию романа «Мастер и Маргарита» (2024), почти 1,5 года судится по вопросу прав на показ картины в США на английском языке.

Luminosity Pictures подала иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, обвиняя их в препятствовании выпуску фильма 2024 года в США, но суд Калифорнии закрыл иск о праве распространять англоязычную версию фильма.

Несмотря на решение суда, Luminosity Pictures подала апелляцию, и дело было передано в Девятый окружной апелляционный суд.

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Уехавший из России режиссер Михаил Локшин, снявший последнюю экранизацию романа "Мастер и Маргарита" (2024), почти 1,5 года судится по вопросу прав на показ картины в США на английском языке, выяснило РИА Новости на основе анализа судебных документов.

Ранее вокруг фильма Локшина уже разгорались юридические споры. В июне РИА Новости передавало, что наследники писателя Михаила Булгакова, Дарья и Сергей Шиловские, обладающие эксклюзивными правами на роман, через суд просили запретить показ фильма на английском языке. Тогда суд установил, что работающий с режиссером американский дистрибьютор Luminosity Pictures владеет правами на показ картины, но не на ее перевод.

В феврале 2025 года Luminosity Pictures подала в суд Калифорнии иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, работавших над собственной англоязычной адаптацией романа Булгакова. Компания заявляла, что продюсеры препятствовали выпуску картины 2024 года в США, несмотря на то, что у них не было законных прав на первоисточник, который якобы является достоянием общественности во всех англоязычных странах.

Спустя несколько месяцев обмена мнениями суд Калифорнии принял решение закрыть иск Luminosity Pictures о праве распространять англоязычную версию фильма и отказался пересматривать это решение.

"Истец также утверждает, что роман является общественным достоянием... Эта теория несостоятельна как с фактической, так и с юридической точек зрения. Фактически истец представляет выборочно информацию о статусе авторских прав на роман и... делает общие и необоснованные выводы об отказе от авторских прав", - говорится в решении суда.

Несмотря на это, компания подала апелляцию, из-за чего в октябре 2025 года дело было передано в Девятый окружной апелляционный суд, следует из судебных архивов, изученных РИА Новости.

На данный момент последним процессуальным действием по делу является заявление компании от 13 января, на котором обмен письменными мнениями между сторонами был завершен. Теперь суд должен будет принять решение о дальнейших шагах: либо вынести вердикт по имеющимся письменным показаниям, либо назначить устные слушания.