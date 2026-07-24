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В ICAN оценили планы неядерных стран разместить у себя ядерное оружие - РИА Новости, 24.07.2026
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21:00 24.07.2026
В ICAN оценили планы неядерных стран разместить у себя ядерное оружие

ICAN: планы неядерных стран по размещению ЯО подрывают нормы нераспространения

© РИА Новости / Владимира ЗегоновВид в Бельгии
Вид в Бельгии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Владимира Зегонов
Вид в Бельгии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель направления политики ICAN Алисия Сандерс-Закре заявила, что нормы ядерного нераспространения и разоружения находятся под угрозой из-за планов неядерных стран разместить ядерное оружие на своей территории.
  • Согласно французской инициативе, по меньшей мере восемь европейских стран могут принять французское ядерное оружие в случае конфликта.
  • На территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов уже размещено американское ядерное оружие.
ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости. Планы неядерных стран разместить ядерное оружие на своей территории ставят под угрозу нормы нераспространения и разоружения, заявила РИА Новости руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
"Нормы ядерного нераспространения и разоружения находятся под угрозой из-за тревожных шагов ряда неядерных государств, рассматривающих возможность размещения на своей территории ядерного оружия или даже создания собственных ядерных арсеналов", - заявила она.
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Эксперт напомнила, что, "согласно новой французской инициативе, по меньшей мере восемь европейских стран (Бельгия, Дания, Германия, Греция, Польша, Нидерланды, Норвегия и Швеция) и, возможно, еще две (Финляндия и Чехия) могут принять французское ядерное оружие в случае конфликта".
В НКО отметили, что на территории таких стран, как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды уже размещено американское ядерное оружие.
"Аналитики отмечают планы Великобритании вновь разместить у себя американские боеголовки в ближайшем будущем", - добавила Сандерс-Закре.
В субботу будет ровно восемьдесят лет с тех пор, как 25 июля 1946 года на атолле Бикини в архипелаге Маршалловых островов США провели первый подводный атомный взрыв – символизировав начало ядерной эры.
Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
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