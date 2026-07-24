В ICAN оценили планы неядерных стран разместить у себя ядерное оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель направления политики ICAN Алисия Сандерс-Закре заявила, что нормы ядерного нераспространения и разоружения находятся под угрозой из-за планов неядерных стран разместить ядерное оружие на своей территории.

Согласно французской инициативе, по меньшей мере восемь европейских стран могут принять французское ядерное оружие в случае конфликта.

На территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов уже размещено американское ядерное оружие.

ЖЕНЕВА, 24 июл – РИА Новости. Планы неядерных стран разместить ядерное оружие на своей территории ставят под угрозу нормы нераспространения и разоружения, заявила РИА Новости руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

"Нормы ядерного нераспространения и разоружения находятся под угрозой из-за тревожных шагов ряда неядерных государств, рассматривающих возможность размещения на своей территории ядерного оружия или даже создания собственных ядерных арсеналов", - заявила она.

Эксперт напомнила, что, "согласно новой французской инициативе, по меньшей мере восемь европейских стран ( Бельгия Дания , Германия, Греция, Польша, Нидерланды, Норвегия и Швеция) и, возможно, еще две (Финляндия и Чехия) могут принять французское ядерное оружие в случае конфликта".

В НКО отметили, что на территории таких стран, как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды уже размещено американское ядерное оружие.

"Аналитики отмечают планы Великобритании вновь разместить у себя американские боеголовки в ближайшем будущем", - добавила Сандерс-Закре.

В субботу будет ровно восемьдесят лет с тех пор, как 25 июля 1946 года на атолле Бикини в архипелаге Маршалловых островов США провели первый подводный атомный взрыв – символизировав начало ядерной эры.