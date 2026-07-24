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В Ставропольском крае отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 24.07.2026
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23:45 24.07.2026 (обновлено: 23:51 24.07.2026)
В Ставропольском крае отменили угрозу атаки беспилотников

В Ставропольском крае отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отмене опасности атаки беспилотников.
  • Опасность была объявлена в 14:18 мск и длилась больше девяти часов.
НАЛЬЧИК, 24 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в своем канале на платформе "Maкс".
Опасность была объявлена в 14.18 мск, она длилась больше девяти часов.
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БезопасностьСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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