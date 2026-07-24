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Аксаков назвал ожидаемый уровень ключевой ставки ЦБ к концу 2026 года - РИА Новости, 24.07.2026
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14:21 24.07.2026
Аксаков назвал ожидаемый уровень ключевой ставки ЦБ к концу 2026 года

Аксаков: ключевая ставка может опуститься до 13% к концу 2026 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что уровень ключевой ставки Банка России к концу 2026 года может опуститься до 13%.
  • Банк России вновь снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14% годовых.
  • По словам Аксакова, более существенное уменьшение ставки в будущем возможно при постепенной нейтрализации ценовых рисков и ожидании более устойчивых данных по инфляции.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уровень ключевой ставки Банка России к концу 2026 года может опуститься до 13%, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Банк России вновь снизил ключевую ставку на символические 0,25 процентного пункта, чтобы точнее оценить проинфляционные риски и в то же время подтвердить тренд на смягчение денежно-кредитной политики. К концу года мы можем увидеть снижение ставки до уровня около 13%", - сообщил он.
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"Банк России действует профессионально и не станет рисковать финансовой стабильностью. Поэтому условием более существенного уменьшения ставки в будущем должна стать постепенная нейтрализация ценовых рисков", - считает депутат.
Аксаков отметил, что сейчас регулятор будет дожидаться более устойчивых данных по инфляции.
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"До конца года остается три заседания по ключевой ставке, последние два будут особенно важными, поскольку состоятся после подготовки правительством бюджетных корректировок на текущий год и проекта на следующую трехлетку, а также после плановой индексации тарифов ЖКХ", - указал он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
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