Аксаков назвал ожидаемый уровень ключевой ставки ЦБ к концу 2026 года

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"До конца года остается три заседания по ключевой ставке, последние два будут особенно важными, поскольку состоятся после подготовки правительством бюджетных корректировок на текущий год и проекта на следующую трехлетку, а также после плановой индексации тарифов ЖКХ", - указал он.