Аксаков назвал ожидаемый уровень ключевой ставки ЦБ к концу 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что уровень ключевой ставки Банка России к концу 2026 года может опуститься до 13%.
- Банк России вновь снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 14% годовых.
- По словам Аксакова, более существенное уменьшение ставки в будущем возможно при постепенной нейтрализации ценовых рисков и ожидании более устойчивых данных по инфляции.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Уровень ключевой ставки Банка России к концу 2026 года может опуститься до 13%, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Банк России вновь снизил ключевую ставку на символические 0,25 процентного пункта, чтобы точнее оценить проинфляционные риски и в то же время подтвердить тренд на смягчение денежно-кредитной политики. К концу года мы можем увидеть снижение ставки до уровня около 13%", - сообщил он.
"Банк России действует профессионально и не станет рисковать финансовой стабильностью. Поэтому условием более существенного уменьшения ставки в будущем должна стать постепенная нейтрализация ценовых рисков", - считает депутат.
Аксаков отметил, что сейчас регулятор будет дожидаться более устойчивых данных по инфляции.
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"До конца года остается три заседания по ключевой ставке, последние два будут особенно важными, поскольку состоятся после подготовки правительством бюджетных корректировок на текущий год и проекта на следующую трехлетку, а также после плановой индексации тарифов ЖКХ", - указал он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку – десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.