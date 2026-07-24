Рейтинг@Mail.ru
Аксаков объяснил причины снижения ключевой ставки - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 24.07.2026
Аксаков объяснил причины снижения ключевой ставки

Аксаков объяснил причины снижения ключевой ставки ЦБ России до 14%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что решение о снижении ставки было принято исходя из того, что правительство взяло под контроль ситуацию с нефтепродуктами.
  • По его мнению, другие факторы также развивались в позитивном направлении и позволяли ЦБ снижать ключевую ставку.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России, принимая решение по снижению ключевой ставки до 14%, мог исходить из того, что правительство взяло под контроль ситуацию с нефтепродуктами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Это решение очень хорошее. Я думал, что ЦБ сохранит ключевую ставку, исходя из непростой ситуации с инфляцией, но ЦБ, видимо, исходил из того, что ситуацию с нефтепродуктами правительство взяло под контроль", - сказал он.
Аксаков пояснил, что те действия, которые предприняло правительство совместно с Госдумой, видимо, позволили Банку России более уверенно смотреть вперед. "Другие факторы, в принципе, развивались в позитивном направлении и позволяли ЦБ снижать ключевую ставку", - добавил он.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Центробанк снизил ключевую ставку
Вчера, 13:31
 
ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала