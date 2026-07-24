Аксаков объяснил причины снижения ключевой ставки

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России, принимая решение по снижению ключевой ставки до 14%, мог исходить из того, что правительство взяло под контроль ситуацию с нефтепродуктами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.