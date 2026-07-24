Аксаков объяснил причины снижения ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что решение о снижении ставки было принято исходя из того, что правительство взяло под контроль ситуацию с нефтепродуктами.
- По его мнению, другие факторы также развивались в позитивном направлении и позволяли ЦБ снижать ключевую ставку.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Банк России, принимая решение по снижению ключевой ставки до 14%, мог исходить из того, что правительство взяло под контроль ситуацию с нефтепродуктами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Это решение очень хорошее. Я думал, что ЦБ сохранит ключевую ставку, исходя из непростой ситуации с инфляцией, но ЦБ, видимо, исходил из того, что ситуацию с нефтепродуктами правительство взяло под контроль", - сказал он.
Аксаков пояснил, что те действия, которые предприняло правительство совместно с Госдумой, видимо, позволили Банку России более уверенно смотреть вперед. "Другие факторы, в принципе, развивались в позитивном направлении и позволяли ЦБ снижать ключевую ставку", - добавил он.
ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых, и представил обновленные макроэкономические прогнозы.
Центробанк снизил ключевую ставку
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