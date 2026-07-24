ЦБ продолжает снижать ставку: что повлияло на этот раз

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Центробанк всех удивил: аналитики были уверены, что ставку сохранят на прежнем уровне. Но регулятор десятый раз подряд понизил показатель, сейчас — на 0,25%. Причин много, из позитивных — инфляцию пока удается удержать в нужных рамках. Но есть и другие факторы. Какие именно — в материале РИА Новости.

Неожиданный шаг

Цены, несмотря на все сложности, удается обуздать: в пересчете на год устойчивая инфляция остается в коридоре четырех-пяти процентов, заявили в ЦБ.





И подчеркнули: "Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки".



Дальнейшие шаги предпримут исходя из динамики инфляции и инфляционных ожиданий, оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

"Будет стабилизироваться"

В июне из-за ситуации на топливном рынке и подорожания плодоовощной продукции после нетипично сильного удешевления весной инфляция ускорилась.

"Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли", — уточнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров.

По мере стабилизации топливного рынка инфляционные ожидания могут пойти вниз.

Регулятор полагает, что во второй половине года устойчивая инфляция останется вблизи текущих уровней. Учитывая временное сокращение мощностей в экономике, ВВП в 2026-м прибавит не более одного процента.

"Прозрачная схема"

Задача Центробанка, по словам эксперта московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергея Елина, — двигаться по траектории к определенной цели: инфляции в четыре процента. Это учитывается при каждой корректировке ставки.

"ЦБ задает стоимость фондирования, банки берут у него эти деньги, добавляют свою маржу и выдают кредиты бизнесу и населению. Именно от этого показателя отталкиваются при формировании ставок по вкладам, ипотеке, потребительским и бизнес-кредитам", — объясняет аналитик.

В то же время регулятор учитывал инфляционные ожидания, объемы кредитования, загрузку производственных мощностей, внешние факторы. В том числе — конфликт на Ближнем Востоке.

Ограничение судоходства влияет на инфляцию в России по нескольким каналам, указала Набиуллина. С одной стороны, подорожание энергоносителей увеличивает экспортную валютную выручку и укрепляет рубль. Это дезинфляционный фактор. С другой — чем продолжительнее перебои с поставками через пролив, тем сильнее проинфляционные риски в виде цен на российский импорт.

"Как долго будет сохраняться этот конфликт — это по-прежнему фактор неопределенности. Но сейчас мы ему придаем меньше значения, чем три месяца назад", — отметила глава регулятора.

Еще один неочевидный нюанс: реакция ЦБ на шок предложения.

"Например, рост цен на бензин этим летом, обусловленный неплановым ремонтом НПЗ. Это может усилить инфляционные ожидания. Поэтому Банк России на прошлом, июньском, заседании сократил шаг снижения ключевой ставки с 50 до 25 базисных пунктов", — поясняет старший аналитик управляющей компании "Первая" Наталья Ващелюк.

На этот раз к шокам предложения добавились удары БПЛА по складским комплексам Wildberries. Их влияние на устойчивую инфляцию пока непонятно.

В поисках равновесия

Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в пределах 14,5-14,6% в этом году и 10,5-12,5% — в следующем. По прогнозу Банка России, из-за роста цен на топливо инфляция в 2026-м достигнет шести-семи процентов.

"Регулятор постоянно ищет уровень, при котором экономика растет устойчиво, инфляция возвращается к целевому уровню в четыре процента, а финансовая система остается стабильной", — подчеркивает генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.