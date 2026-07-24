США заместили две трети российского газа в Западной Европе, заявило МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки природного газа из США смогли заместить две трети российских объемов на рынке Западной Европы.
- Евросоюз взял курс на сокращение поставок российских энергоресурсов после начала военных действий на Украине и переориентировался на поставки сжиженного природного газа из США и трубопроводного газа из Норвегии.
- Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Поставки природного газа из США смогли заместить две трети российских объемов на рынке Западной Европы, утверждает глава министерства внутренних дел Даг Бургум, курирующий природопользование в США.
"Россия продавала практически весь природный газ в Западную Европу, и две трети этого газа были вытеснены США. Превращаем их в наших клиентов", - сказал Бургум журналистам в Овальном кабинете.
После начала полномасштабных военных действий на Украине Евросоюз взял курс на радикальное сокращение поставок российских энергоресурсов, переориентировавшись на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из Норвегии. Отношения в этой сфере окончательно зашли в тупик после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море осенью 2022 года.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.