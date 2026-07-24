США заместили две трети российского газа в Западной Европе, заявило МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки природного газа из США смогли заместить две трети российских объемов на рынке Западной Европы.

Евросоюз взял курс на сокращение поставок российских энергоресурсов после начала военных действий на Украине и переориентировался на поставки сжиженного природного газа из США и трубопроводного газа из Норвегии.

Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Поставки природного газа из США смогли заместить две трети российских объемов на рынке Западной Европы, утверждает глава министерства внутренних дел Даг Бургум, курирующий природопользование в США.

"Россия продавала практически весь природный газ в Западную Европу , и две трети этого газа были вытеснены США . Превращаем их в наших клиентов", - сказал Бургум журналистам в Овальном кабинете.

После начала полномасштабных военных действий на Украине Евросоюз взял курс на радикальное сокращение поставок российских энергоресурсов, переориентировавшись на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из Норвегии. Отношения в этой сфере окончательно зашли в тупик после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море осенью 2022 года.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.