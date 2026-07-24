Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что США было выгодно подорвать газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

По словам Прозорова, у США есть подразделения глубоководных боевых пловцов-диверсантов, способных установить взрывчатку на подводных газопроводах.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. США было выгодно подорвать газопроводы "Северный поток 1 и "Северный поток 2", при этом у них есть подразделения глубоководных боевых пловцов-диверсантов, заявил РИА новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.

"Самое простое в юриспруденции - это ищи, кому выгодно, сui prodest. Кому было выгодно разорвать связи Европы с Россией? Кому выгодно лишить европейскую промышленность дешевого газа? В первую очередь - это конкурент (Европы - ред.) - США", - сказал Прозоров, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, стоит за подрывом "Северных потоков".

Он отметил, что после теракта на "Северных потоках" Европе приходится закупать сжиженный газ у США.

« "Россия не поставляет газ в Европу, зато сжиженный газ поставляют в Европу Соединенные Штаты. И получают на этом сверхприбыль. Кому выгодно? Соединенным Штатам", - отметил экс-подполковник СБУ.

Однако кроме мотива, США имеют и технические возможности осуществить такой теракт, отметил экс-офицер СБУ. В частности, у США есть подразделения глубоководных боевых пловцов-диверсантов, способных установить взрывчатку на подводных газопроводах.

"Такие пловцы - это штучный товар, кто может работать на глубинах около ста метров. Я думаю, по пальцам одной руки пересчитать страны, кто это может", - сказал Прозоров, добавив, что помимо США, такими странами являются Великобритания, Франция, Израиль и, возможно, Китай.

Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают, что без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена подрыв "Северных потоков" был бы невозможен.