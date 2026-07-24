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США не смогли уговорить Украину принять их предложения, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2026
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14:57 24.07.2026 (обновлено: 14:58 24.07.2026)
США не смогли уговорить Украину принять их предложения, заявил Песков

Песков: Россия приняла предложения США, но Вашингтон не смог уговорить Киев

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приняла предложения США, представленные в Анкоридже, заявил Дмитрий Песков.
  • Вашингтон не смог уговорить Киев принять эти предложения.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия приняла предложения США, представленные в Анкоридже, но Вашингтон не смог уговорить Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вариант, который был ими предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли преломить украинцев, подстрекаемых европейцами," - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
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РоссияСШАВашингтон (штат)Дмитрий Песков
 
 
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