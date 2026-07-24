США не смогли уговорить Украину принять их предложения, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приняла предложения США, представленные в Анкоридже, заявил Дмитрий Песков.
- Вашингтон не смог уговорить Киев принять эти предложения.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия приняла предложения США, представленные в Анкоридже, но Вашингтон не смог уговорить Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вариант, который был ими предложен, был принят нами, но не был принят украинцами. И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли преломить украинцев, подстрекаемых европейцами," - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.