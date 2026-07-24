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СМИ: вспышка "взрывной" диареи распространилась уже на девять штатов США - РИА Новости, 24.07.2026
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14:20 24.07.2026
СМИ: вспышка "взрывной" диареи распространилась уже на девять штатов США

WP: вспышка "взрывной" диареи распространилась уже на девять штатов США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка "взрывной" диареи.
  • К ранее включенным в список штатам — Индиане, Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии — присоединились Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка "взрывной" диареи, до девяти американских штатов, пополнив список еще четырьмя, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
"Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил зону охвата крупнейшей известной вспышки циклоспороза в США до девяти штатов. К Индиане, Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии присоединились недавно включенные в этот список штаты - Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания", - говорится в сообщении.
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Как подчеркивает газета, по данным источников, случаи "взрывной" диареи в новых штатах также связаны с измельченным салатом айсберг, который использовался в ресторанах сети Taco Bell. По данным СМИ США, поставщиком салата для сети является компания Taylor Farms, располагающая производственными мощностями в США, Канаде, Мексике и странах Западной Европы.
Ранее телеканал АВС со ссылкой на CDC сообщал о том, что в США выявили более 11,5 тысячи случаев циклоспороза. Наибольшее число заразившихся паразитарной инфекцией, вызывающей "взрывную" диарею, зафиксировано в штате Мичиган и превысило 6,5 тысячи.
Телеканал CBS со ссылкой на представителя управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщил в четверг о том, что была зафиксированная новая вспышка циклоспороза однако продукт-источник пока не идентифицирован.
Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита.
Специалисты отмечают, что в последние годы случаи циклоспороза в США увеличиваются, и связывают это с изменением климата и улучшением методов диагностики. В 2026 году число заболевших в США уже в четыре раза превышает показатели 2025 года. В то же время подтвержденных данных о мутации паразита или его повышенной заразности пока нет.
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