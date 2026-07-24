СМИ: вспышка "взрывной" диареи распространилась уже на девять штатов США

Краткий пересказ от РИА ИИ Центры по контролю и профилактике заболеваний США расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка "взрывной" диареи.

К ранее включенным в список штатам — Индиане, Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии — присоединились Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка "взрывной" диареи, до девяти американских штатов, пополнив список еще четырьмя, сообщает газета Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) расширили зону заражения, где была зафиксирована вспышка "взрывной" диареи, до девяти американских штатов, пополнив список еще четырьмя, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

"Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил зону охвата крупнейшей известной вспышки циклоспороза в США до девяти штатов. К Индиане , Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии присоединились недавно включенные в этот список штаты - Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает газета, по данным источников, случаи "взрывной" диареи в новых штатах также связаны с измельченным салатом айсберг, который использовался в ресторанах сети Taco Bell. По данным СМИ США, поставщиком салата для сети является компания Taylor Farms, располагающая производственными мощностями в США, Канаде, Мексике и странах Западной Европы.

Ранее телеканал АВС со ссылкой на CDC сообщал о том, что в США выявили более 11,5 тысячи случаев циклоспороза. Наибольшее число заразившихся паразитарной инфекцией, вызывающей "взрывную" диарею, зафиксировано в штате Мичиган и превысило 6,5 тысячи.

Телеканал CBS со ссылкой на представителя управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщил в четверг о том, что была зафиксированная новая вспышка циклоспороза однако продукт-источник пока не идентифицирован.

Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита.