СМИ: крупная военная база США закрыла столовую после видео с тараканами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Столовую Operation Iraqi Freedom на военной базе Форт-Худ в штате Техас закрыли после публикации видео, на котором тараканы ползают по стенам кухни.
- На базе Форт-Худ дислоцируется 1-я кавалерийская дивизия, насчитывающая около 34 тысяч военнослужащих.
- Закрытие столовой создает дополнительные неудобства для военнослужащих из-за большой площади базы и сокращенного графика работы других столовых.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Одна из крупнейших военных баз США закрыла столовую после публикации в социальных сетях видео, на котором тараканы ползают по стенам кухни, сообщает телеканал ABC.
Ролик, снятый в столовой базы Форт-Худ в штате Техас, опубликовало интернет-сообщество военнослужащих и ветеранов U.S. Army W.T.F! moments, освещающее проблемы, влияющие на качество жизни и условия службы на военных объектах.
"Мы немедленно закрываем столовую Operation Iraqi Freedom, чтобы устранить возникшую проблему", — заявил в ответ на появившееся видео представитель базы подполковник Джоуи Пейтон.
Неясно, как долго продолжается нашествие тараканов.
На базе Форт-Худ дислоцируется 1-я кавалерийская дивизия, насчитывающая около 34 тысяч военнослужащих. Многие из них ежедневно пользуются столовыми на территории базы.
Хотя другие столовые продолжают работать, большая площадь базы затрудняет передвижение между ними. Кроме того, многие из них работают по скользящему или сокращенному графику, поэтому закрытие одной из столовых создает дополнительные неудобства для военнослужащих, отмечает телеканал.