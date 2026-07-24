СМИ: крупная военная база США закрыла столовую после видео с тараканами

Краткий пересказ от РИА ИИ Столовую Operation Iraqi Freedom на военной базе Форт-Худ в штате Техас закрыли после публикации видео, на котором тараканы ползают по стенам кухни.

На базе Форт-Худ дислоцируется 1-я кавалерийская дивизия, насчитывающая около 34 тысяч военнослужащих.

Закрытие столовой создает дополнительные неудобства для военнослужащих из-за большой площади базы и сокращенного графика работы других столовых.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Одна из крупнейших военных баз США закрыла столовую после публикации в социальных сетях видео, на котором тараканы ползают по стенам кухни, сообщает телеканал Одна из крупнейших военных баз США закрыла столовую после публикации в социальных сетях видео, на котором тараканы ползают по стенам кухни, сообщает телеканал ABC

Ролик, снятый в столовой базы Форт-Худ в штате Техас, опубликовало интернет-сообщество военнослужащих и ветеранов U.S. Army W.T.F! moments, освещающее проблемы, влияющие на качество жизни и условия службы на военных объектах.

"Мы немедленно закрываем столовую Operation Iraqi Freedom, чтобы устранить возникшую проблему", — заявил в ответ на появившееся видео представитель базы подполковник Джоуи Пейтон.

Неясно, как долго продолжается нашествие тараканов.

На базе Форт-Худ дислоцируется 1-я кавалерийская дивизия, насчитывающая около 34 тысяч военнослужащих. Многие из них ежедневно пользуются столовыми на территории базы.