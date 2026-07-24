США вводят пошлины против 60 стран-партнеров

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, говорится в заявлении торгпреда США Джеймисона Грира.

"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир… предпринимает финальные шаги в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, вводя пошлины в отношении 60 государств за их неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда", - говорится в заявлении офиса торгпреда.

Минимальная ставка в размере 10% применяется к 17 государствам, которые уже ввели запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда. В этот список вошли, в частности, Великобритания, Индия, Канада и Мексика, согласно заявлению.

Для ряда товаров из Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Швейцарии, не подпадающих под исключения, ставка составит 10% или 12,5% за вычетом режимных ставок наиболее благоприятствуемой нации, следует из заявления.

В то же время для всех остальных участников расследования, не выполнивших условия Вашингтона, максимальная базовая ставка пошлин вырастет на 2,5%, до 12,5%, согласно заявлению.