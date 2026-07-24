США вводят пошлины против 60 стран-партнеров

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, говорится в заявлении торгпреда США Джеймисона Грира.
"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир… предпринимает финальные шаги в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, вводя пошлины в отношении 60 государств за их неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда", - говорится в заявлении офиса торгпреда.
Трамп ввел пошлины в 50% на товары из Канады
21 июля, 00:24
Минимальная ставка в размере 10% применяется к 17 государствам, которые уже ввели запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда. В этот список вошли, в частности, Великобритания, Индия, Канада и Мексика, согласно заявлению.
Для ряда товаров из Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Швейцарии, не подпадающих под исключения, ставка составит 10% или 12,5% за вычетом режимных ставок наиболее благоприятствуемой нации, следует из заявления.
В то же время для всех остальных участников расследования, не выполнивших условия Вашингтона, максимальная базовая ставка пошлин вырастет на 2,5%, до 12,5%, согласно заявлению.
Новые пошлины вступят в силу в пятницу в 07.00 мск. Они заменят собой временную глобальную 10-процентную пошлину, которую администрация президента Дональда Трампа задействовала в феврале после отмены Верховным судом торговых пошлин, введенных в апреле 2025 года. Срок этой временной меры был ограничен 150 днями и истекает в пятницу, из-за чего Белый дом переходит к применению целевых пошлин с новым юридическим обоснованием.