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В США ужаснулись от случившегося на Украине - РИА Новости, 24.07.2026
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01:13 24.07.2026 (обновлено: 01:31 24.07.2026)
В США ужаснулись от случившегося на Украине

NYT: кадровые решения Зеленского ввергли Украину в серьезный кризис

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадровые решения Владимира Зеленского, включая увольнение экс-главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова, погрузили Украину в один из самых серьезных политических кризисов.
  • Издание The New York Times предупреждает о возможных сложностях для Зеленского в удержании своих позиций в руководстве Украины из-за непоследовательных и резких решений.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кадровые решения Владимира Зеленского погрузили Украину в один из самых серьезных политических кризисов, пишет американская газета The New York Times.
"Этот инцидент (увольнение экс-главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова. — Прим. ред.) поверг Украину в один из самых серьезных кризисов во внутренней политике", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, критику в адрес главы киевского режима вызвало и то, что он не стал никак пояснять настолько непоследовательные и резкие решения. При этом возникает и ряд вопросов к способности Зеленского удержать свои позиции в руководстве Украины, предупреждает газета.
"Зеленский и раньше менял свою позицию, отказываясь от непопулярных решений, но недавнее решение о военном руководстве и стратегии может ослабить его позиции", — отмечается в статье.
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Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Федорова и Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно глава киевского режима рассказывал на западных саммитах.
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