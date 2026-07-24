Краткий пересказ от РИА ИИ Кадровые решения Владимира Зеленского, включая увольнение экс-главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова, погрузили Украину в один из самых серьезных политических кризисов.

Издание The New York Times предупреждает о возможных сложностях для Зеленского в удержании своих позиций в руководстве Украины из-за непоследовательных и резких решений.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кадровые решения Владимира Зеленского погрузили Украину в один из самых серьезных политических кризисов, пишет американская газета Кадровые решения Владимира Зеленского погрузили Украину в один из самых серьезных политических кризисов, пишет американская газета The New York Times

"Этот инцидент (увольнение экс-главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова. — Прим. ред.) поверг Украину в один из самых серьезных кризисов во внутренней политике", — говорится в материале.

Как отмечает издание, критику в адрес главы киевского режима вызвало и то, что он не стал никак пояснять настолько непоследовательные и резкие решения. При этом возникает и ряд вопросов к способности Зеленского удержать свои позиции в руководстве Украины, предупреждает газета.

"Зеленский и раньше менял свою позицию, отказываясь от непопулярных решений, но недавнее решение о военном руководстве и стратегии может ослабить его позиции", — отмечается в статье.

Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.