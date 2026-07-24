СМИ: США возобновит закупки ракет Patriot прошлого поколения спустя 30 лет

В четверг в ходе телефонной конференции Калио сообщил, что во втором квартале 2026 финансового года компания получила заказы почти на 20 миллиардов долларов.

"В числе этих заказов контракты более чем на пять миллиардов долларов на ракеты-перехватчики GEM-T для комплекса Patriot, главным образом от зарубежных заказчиков, а также первый за более чем 30 лет внутренний заказ на серийное производство GEM-T", - заявил он.