СМИ: США возобновит закупки ракет Patriot прошлого поколения спустя 30 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия США впервые за 30 лет возобновит закупки ракет предыдущего поколения GEM-T для комплексов Patriot.
- Компания RTX получила заказы на ракеты-перехватчики GEM-T почти на пять миллиардов долларов, включая первый за более чем 30 лет внутренний заказ на серийное производство.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Армия США впервые за 30 лет возобновит закупки ракет предыдущего поколения для комплексов Patriot, сообщает портал TWZ со ссылкой на заявление гендиректора компании RTX (бывшая Raytheon) Кристофера Калио.
В четверг в ходе телефонной конференции Калио сообщил, что во втором квартале 2026 финансового года компания получила заказы почти на 20 миллиардов долларов.
"В числе этих заказов контракты более чем на пять миллиардов долларов на ракеты-перехватчики GEM-T для комплекса Patriot, главным образом от зарубежных заказчиков, а также первый за более чем 30 лет внутренний заказ на серийное производство GEM-T", - заявил он.
По данным портала, речь идет о ракетах PAC-2 GEM-T — предыдущем поколении перехватчиков Patriot, которые армия США не закупала более 30 лет, хотя они продолжают поставляться зарубежным заказчикам.
Как отмечается, заказ был размещен на фоне сохраняющихся опасений по поводу достаточности американских запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков, которые были истощены в ходе конфликта на Ближнем Востоке.