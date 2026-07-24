Спрос на склады в Московском регионе начал расти, пишут СМИ

"Во II квартале 2026 г. в Московском регионе было арендовано и куплено 425 000 квадратных метров складских помещений класса А", - пишут "Ведомости".

По данным руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антона Алябьева, это на 45% превышает итоги апреля – июня 2025 года и на 59% результаты предыдущего квартала. По итогам первого полугодия спрос тоже увеличился - на 8,3%, до 693 тысяч квадратных метров, однако в первые три месяца упал в годовом выражении на 30%.