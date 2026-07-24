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Спрос на склады в Московском регионе начал расти, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2026
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09:49 24.07.2026
Спрос на склады в Московском регионе начал расти, пишут СМИ

Ведомости: спрос на склады класса А в Московском регионе вырос во II квартале

© ГК "Ориентир"Склад
Склад - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© ГК "Ориентир"
Склад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во втором квартале 2026 года в Московском регионе было арендовано и куплено 425 000 квадратных метров складских помещений класса А.
  • Это на 45 % превышает итоги апреля — июня 2025 года и на 59 % результаты предыдущего квартала.
  • Положительную динамику эксперты связывают с несколькими крупными сделками и со стабилизацией арендных ставок.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Спрос на складские помещения класса А в Московском регионе во втором квартале 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP.
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"Во II квартале 2026 г. в Московском регионе было арендовано и куплено 425 000 квадратных метров складских помещений класса А", - пишут "Ведомости".
По данным руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антона Алябьева, это на 45% превышает итоги апреля – июня 2025 года и на 59% результаты предыдущего квартала. По итогам первого полугодия спрос тоже увеличился - на 8,3%, до 693 тысяч квадратных метров, однако в первые три месяца упал в годовом выражении на 30%.
Рост числа сделок во II квартале подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" участники рынка. Положительную динамику эксперты связывают с несколькими крупными сделками, заключенными в этот период, а также со стабилизацией арендных ставок, что привело к реализации отложенного спроса.
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