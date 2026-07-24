Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в другом банке по программе комбинированной семейной ипотеки, сообщает банк.
Комбинированная ипотека позволяет получить максимальную сумму кредита, где в пределах лимита госпрограммы применяется льготная ставка, а рыночная – на остальную часть.
Рефинансирование позволит снизить высокую процентную ставку по рыночной части кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа. Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте банка.
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