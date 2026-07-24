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Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку - РИА Новости, 24.07.2026
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12:25 24.07.2026 (обновлено: 12:37 24.07.2026)

Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку

© Фото : СовкомбанкСовкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Совкомбанк
Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в другом банке по программе комбинированной семейной ипотеки, сообщает банк.
Комбинированная ипотека позволяет получить максимальную сумму кредита, где в пределах лимита госпрограммы применяется льготная ставка, а рыночная – на остальную часть.
Рефинансирование позволит снизить высокую процентную ставку по рыночной части кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа. Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте банка.

Изучите все условия кредита (займа) в разделе "Рефинансирование ипотеки" сайта

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Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneVdT5WZGQH
 
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