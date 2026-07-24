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Beeline Cloud обеспечил облачную среду для платформы LAMACON ГУРУ 2.0 - РИА Новости, 24.07.2026
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18:01 24.07.2026

Beeline Cloud обеспечил облачную среду для платформы LAMACON ГУРУ 2.0

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер
Сервер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Beeline Cloud предоставил масштабируемую виртуальную инфраструктуру для компании LAMACON, которая специализируется на математическом моделировании цепей поставок и развивает собственную платформу дизайна логистической сети LAMACON ГУРУ 2.0 (18+), сообщает пресс-служба оператора.
Перенос аналитического софта в облако позволил трансформировать традиционное десктопное решение в гибкий сервис, доступный для крупных корпоративных клиентов в защищенном режиме.
Основной задачей проекта стало обеспечение безопасного и изолированного доступа заказчиков к ресурсоемким инструментам моделирования. Архитектурная специфика платформы для дизайна цепей поставок, изначально разработанной под операционную систему Windows, требовала деликатного переноса и гибкой настройки сетевых подключений под различные клиентские стандарты, включая протоколы VPN и IPSec.
В ходе реализации проекта команда Beeline Cloud продемонстрировала высокую готовность к кастомизации инфраструктурных параметров под индивидуальные запросы заказчика. Специалисты провайдера успешно реализовали сложную конфигурацию для удаленного запуска масштабного аналитического приложения через обычный веб-браузер.
"Сотрудничество с компанией LAMACON стало отличным примером того, как облачные технологии обеспечивают удобный и безопасный удаленный доступ к сложным программным решениям. Мы понимаем, насколько для крупного бизнеса критична скорость и непрерывность процессов при математическом моделировании, поэтому сфокусировались на обеспечении абсолютной стабильности. Мы адаптировали мощности виртуальных машин под текущие запросы, успешно нивелировали внешние сетевые риски и провели глубокий аудит безопасности периметра. Динамическое управление ресурсами позволило клиенту не только гарантировать высокий уровень доступности сервисов, но и оптимизировать операционные затраты на инфраструктуру на 20%", – отметил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, генеральный директор LAMACON Дмитрий Красилов подчеркнул, что компания развивает российскую платформу для моделирования цепей поставок LAMACON ГУРУ 2.0 как резидент "Сколково", что накладывает определенные требования по доступности и безопасности среды.
"Кроме того, наши клиенты – крупные российские компании, такие как X5, "Боржоми", "Балтика", "Русагро", "Магнит" и другие – имеют строгие требования к информационной безопасности при работе с чувствительными данными. Поэтому техническое обеспечение безопасной и стабильной работы с платформой в виртуальной среде является для нас значимой задачей, и сотрудничество с Beeline Cloud в полной мере данную задачу закрывает", – отметил генеральный директор LAMACON Дмитрий Красилов.
VPN – Virtual Private Network – Виртуальная частная сеть
IPSec – IP Security – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP.
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