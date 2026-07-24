Абхазия осталась без электричества

"Абхазия осталась без света. Об отключениях в разных районах республики сообщают пользователи соцсетей", - говорится в сообщении.

Позднее со ссылками на минэнерго республики агентство сообщило, что причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.