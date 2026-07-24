Абхазия осталась без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Абхазия осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС.
- Большая часть Грузии также осталась без электричества.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Абхазия осталась без света, по предварительным данным, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, передало агентство Sputnik Абхазия.
Ранее без света осталась большая часть Грузии.
"Абхазия осталась без света. Об отключениях в разных районах республики сообщают пользователи соцсетей", - говорится в сообщении.
Позднее со ссылками на минэнерго республики агентство сообщило, что причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС, которая также поставляет электроэнергию в Грузию.
"Идет процесс восстановления подачи электроэнергии в республику", - сообщили в министерстве.