Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого о россиянах

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о гражданах России, в том числе о жителях Донбасса, сообщили в пресс-службе российского ведомства.