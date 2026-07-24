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Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого о россиянах - РИА Новости, 24.07.2026
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13:02 24.07.2026 (обновлено: 13:08 24.07.2026)
Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого о россиянах

СК: Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого о россиянах

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Михаила Драпатого о гражданах России, в том числе о жителях Донбасса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о гражданах России, в том числе о жителях Донбасса, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
В ведомстве отметили, что в медиапространстве получило распространение видеоинтервью Драпатого, который допустил высказывания в адрес граждан России, в том числе жителей Донбасса, демонстрируя пренебрежение фундаментальными принципами международного права.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку этим высказываниям", - говорится в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".
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