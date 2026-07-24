Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Драпатого о россиянах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Михаила Драпатого о гражданах России, в том числе о жителях Донбасса.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о гражданах России, в том числе о жителях Донбасса, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку этим высказываниям", - говорится в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".
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